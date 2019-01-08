歐股盤前─盼美中貿易談判化解爭端 指數期貨漲跌互見

美中貿易談判進入第 2 天，市場期待，本次磋商可化解兩國爭端；今 (8) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 期指微漲 0.08%。

台北時間週二下午 3 點 08 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.08%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.06%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.06%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.10%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.26%，深證成指下跌 0.12%；南韓 Kospi 指數下跌 0.58%，日經 225 指數上漲 0.82 %；台股收跌 26.7 點，至 9563.60 點。

美中展開新一輪貿易談判，加上聯準會 (Fed) 主席鮑爾上週的「偏鴿」言論，激勵美股週一走揚。

昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 98.19 點 (0.42%)，至 23531.35 點；標普 500 指數收漲 17.75 點 (0.70%)，至 2549.69 點；那斯達克指數收漲 84.61 點 (1.26%)，至 6823.47 點。

「川習會」後首輪美中貿易談判，週一於北京登場，外媒報導稱，若談判順利，中國國務院副總理劉鶴將於近期訪美，爭取在「貿易戰休兵期」結束前，達成協議。

昨日劉鶴意外出席首日會談，顯示中國對本次談判極為重視；美國總統川普宣稱，中國經濟表現不佳，使貿易談判更具誘因，目前美中雙方貿易磋商進展順利。

美國商務部長羅斯預估，美中兩國應可達成雙方都能接受的協議。

鮑爾於上週五指出，經濟成長面臨趨緩風險，Fed 會以「耐心與彈性」，來決定貨幣政策；市場解讀，該言論暗示，Fed 將於經濟轉弱時，暫停升息。

另一方面，受英國脫歐僵局、法國「黃背心運動」，以及全球經濟成長趨緩等因素影響，1 月歐元區投資人信心指數，連續第 5 個月走跌，並創 2014 年 12 月以來新低。