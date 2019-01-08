大立光去年Q4營益率下滑 外資降目標價至4300元

蘋果 (AAPL-US) 新手機銷售失利也砍首季財測，加上智慧型手機銷售疲弱，大立光 (3008-TW) 2018 年第 4 季營收 124.45 億元，季減 23.81%，年減 22.65%，歐系外資最新發表報告指出，大立光第 4 季營益率將下滑到 52.8%，估單季每股純益為 41.94 元，調降大立光目標價由 4700 元降為 4300 元，不過對大立光評等，仍維持「表現優於大盤」。

歐系外資估，大立光第 4 季營益率恐將下滑到 52.8%，每股純益為 41.94 元，加上前 3 季獲利，全年每股純益為 175.32 元，年減 9.47%。

在非蘋陣營導入新機種前，歐系外資認為，大立光第 1 季營收恐下滑到 77.61 億元，季減 38%，營益率 45.3%，單季每股純益為 23.07 元，第 2 季營收則可望回升至 107.01 億元，營益率 55.1%，估單季每股純益為 32.81 元。

大立光 12 月營收為 32.27 億元，創 9 個月來新低，月減 19.49%，年減 33.86%，2018 年全年營收為 499.52 億元，年減 5.98%。

目前外資仍觀察大立光受惠於鏡頭規格升級的程度，預期 3 鏡頭與 7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭、大尺寸感光元件相機、小開孔式前置鏡頭的滲透率將提高，同時並看好 2019 年下半年 iPhone 新機，至少有一款將採用 3 鏡頭、LCD 版 iPhone 則將搭載雙鏡頭。

大立光將在 10 日召開法人說明會，並揭露 2018 年全年獲利及第 1 季的產業景氣說明。