看好大立光三鏡頭、7P鏡頭爆發力 亞系外資重申「買進」

蘋果大砍首季財測，台蘋果供應鏈股價也重挫，其中大立光 (3008-TW)、可成 (2474-TW)、鴻海 (2317-TW) 等股價皆大幅下跌，但亞系外資券商最新報告則以「樂觀」力挺大立光，重申評等「買進」，不過目標價從 4360 元調降到 4134 元。

亞系外資券商最新報告強調，受 2018 年下半年蘋果新款 iPhone 需求不如預期、中國高階智慧型手機需求惡化等原因影響，大立光近期股價受挫，從去年 7 月底以來修正近 40%，預期反映短線利空後股價將落底，浮現增加持股的機會，尤其是 12 月營收發布後，更是增加持股的好機會。

大立光將於明 (5) 日公布 2018 年 12 月營收，亞系外資推估，營收將月減 30%、年減 40-45%，今年上半年營收將年減 4%，並下修 2018 年、2019 年每股純益預估值 1%、5% 至 176.05 元及 206.72 元。

亞系外資在報告中以「樂觀」力挺大立光，看好大立光營運將受惠於鏡頭規格升級趨勢，預期 3 鏡頭與 7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭、大尺寸感光元件相機、小開孔式前置鏡頭的滲透率將提高，同時並看好 2019 年下半年 iPhone 新機至少一款將採用 3 鏡頭、LCD 版 iPhone 將搭載雙鏡頭。

今天盤中大立光股價跌破 3000 元整數關卡，盤中股價跌幅逾 3.5%，最低價為 2905 元。