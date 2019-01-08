華爾街最看空分析師轉多：美股滾動熊市結束 但想抄底還有三大難關

去年 9 月就預測美股將進入「滾動熊市」（rolling bear market）輪流跌的摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 改口了。

美東時間 7 日周一發布的報告中，Wilson 指出，過去一年可以用滾動熊市來概括，幾乎所有資產類別都大跌，「從指數和板塊的水平看，滾動熊市現在已經結束」。

「從估值、市場情緒和倉位布局來說，雖然我們對股市已不如一年前那麼悲觀，但希望逢低買入的投資者應意識到，蘋果的營收預警和美國製造業數據下跌可能是新一輪負面消息的開始，這兩件負面新聞不太可能是孤立事件。」

Wilson 認為，現在還沒有到出現清晰信號的時候，在預計市場可以持續走高以前，還需要市場克服以下幾個障礙：

技術面的傷害很大，還有很多上方的阻力需要突破；

聯準會的口氣更偏鴿派，可金融環境還在收緊，在聯準會真正中止升息和 / 或縮表以前，大幅超過標普 2600-2650 點過去支撐位的反彈難以持續。

過去六個月市場擔心的負面新聞才剛開始發威。在製造業 PMI 疲軟和蘋果業績預警之後，未來幾個月可能有更多負面的意外。最終結果是，在達到 2016 年水平以前，標普 500 的修正盈利可能保持負值，股市的觸底時期通常會和盈利修正寬度的速度變化期重合。

因此，Wilson 認為，聯準會需要從更鴿派的口氣轉變為更鴿派的行動，我們需要挺過一些逐步負面的數據。在進入第四季財報季的過程中，可能有更多公司像蘋果那樣業績預警。

此外 Wilson 指出，股票的風險溢價達到了 2016 年初以來最高點，估值這些年來頭一次跌到了有吸引力的水平。摩根士丹利認為，在一些個股輪番見底時，很可能考驗或者跌破近期低位，尤其是那些指數中權重高的個股。

Wilson 稱，摩根士丹利預計，今年股市步入了這個熊市的非常關鍵的周期性底部，預計，滾動熊市反轉將以「先進先出」的方式進行，即最薄弱的環節最先觸底，然後領銜走出低谷。

Wilson 重申標普的目標點位為 2750 點，認為這是未來一年股市波幅的中間點，標普將在介於摩根士丹利熊市和牛市的基準情形之間交易，全年處於 2400 點到 3000 點之間。

至於如何在轉牛的行情下交易，Wilson 認為，只要市場最終見底，周期股應該會帶頭行動。他提到，2019 年前幾個交易日，周期性板塊和周期股表現都強於大盤，保持了自聖誕前夕暴跌後的反彈勢頭。

這種周期板塊相對防禦板塊的強勢讓摩根士丹利認為，實際上在接近谷底，市場共識終於在認識到，增長放緩可能比此前以為的更嚴重。

Wilson 還提到一個可能破壞市場轉牛的風險是收益衰退的風險高企，摩根士丹利預計，GDP 增長減速會導致上市公司增長同樣放緩，並對盈利施壓。隨著盈利預期開始下調，市場在越來越體現這種風險。

總之，摩根士丹利的基準預測是，在盈利修正寬度觸底以前，市場整體會經歷艱難的觸底期，市場可能波動，甚至最終重新考驗或者跌破去年聖誕前日的低位。同時應開始挑選那些估值被壓低，或者盈利已經大幅下降的個股，避開那些還未看到任何負面修正的高估值個股。

Wilson 的謹慎態度和近期一些機構的抄底論形成鮮明對比。此前提到，在上周五公布優於市場預期的 12 月美國非農就業數據後，一些投行開始呼籲抄底。

比如花旗美股首席策略師 Tobias Levkovich 認為，現在是回歸美股的好時機。標普自 9 月高點跌近 20%，令股票不再是成本昂貴的資產。

Oppenheimer＆Co 技術分析師 Ari Wald 稱，預計未來數周會出現熊市反彈，而新的牛市會在未來數月乃至數季逐漸成型。近期的下跌是長期牛市中的周期性熊市，而拋售壓力很快就會消失。

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 還在呼籲買入，因大型養老金基金正在買入股票。他認為，散戶投資者往往被認為是市場的反向指標。

不過，高盛首席美股策略師 David Kostin 上周五建議，雖然 2019 年美股有大幅增長的可能性，投資者還是需要小心謹慎，挑選在經濟環境不確定時表現更好的個股。