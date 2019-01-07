分析師看好再漲20% 亞馬遜盤前股價漲逾0.6%

Pivotal Research Group 最新報告指出，受惠於數位廣告、網路服務業務蓬勃發展，亞馬遜 (AMZN-US) 今年的股價表現，可望較當前水平，上漲超過 20%；受此消息激勵，今 (7) 日亞馬遜盤前股價漲逾 0.6%。

台北時間週一晚間 8 點 01 分，Investing.com 報價顯示，美股盤前，亞馬遜股價上漲 0.61%，至 1585 美元。

亞馬遜盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

Pivotal Research Group 分析師 Brian Wieser 於報告中寫道，即使規模巨大，亞馬遜未來的機會，也不會受限於過去的成功經驗。

Wieser 給予亞馬遜「買入」評級，並預估，其股價將於年底時，漲至 1920 美元，較當前股價高出約 21%。

2018 年，亞馬遜股價累計上漲約 28%，表現優於 Facebook、Apple 和 Alphabet 等科技股。

Wieser 表示，亞馬遜的數位廣告業務前景看俏，去年為亞馬遜創造了約 90 億美元的收入。

Wieser 指出，來自運算、網路，以及軟體的收入，讓亞馬遜確立了能夠規劃新產品，並為企業 IT 部門提供所需服務的能力。

Wieser 看好亞馬遜的 AWS 雲端業務發展，但電子商務方面，則可能因市場相對成熟，以及消費者支出規模的變化，導致零售業務面臨風險。