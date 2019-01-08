通用電氣股價創兩個月新高 飛機租賃業務或得400億美元求購

傳出替代性資產管理公司 Apollo Global Management 可能收購旗下飛機租賃業務的消息後，通用電氣（GE）股價跳漲。

美東時間 7 日周一，GE 盤前漲幅一度達到 5.5%，開盤漲近 3.9%，盤中一度漲至 8.79 美元，創去年 11 月 14 日以來新高，日內漲幅達 6.8%，最終收漲 6.2%，收報 8.74 美元，收創兩個月來新高。事實上，在上周五盤後傳出 Apollo 收購的消息後，GE 股價盤後就曾漲近 4%。

2018 年，GE 股價累跌 54% 左右，11 月 12 日 GE CEO 表示降低槓桿率迫在眉睫當天，GE 股價跌 6.88%，自 2009 年 3 月以來首次跌破 8 美元。但進入 2019 年以來，GE 股價持續反彈，截至本周一，四個交易日累計漲約 8.6%。

上周五彭博社報導援引消息人士稱，Apollo 考慮收購 GE 旗下噴氣式飛機租賃業務 GE Capital Aviation Services（GECAS），已經與一些貸款機構會面，希望獲得用於收購的約 300 億美元融資，交易規模可能高達 400 億美元。

彭博報導稱交易不會立即敲定，GE 可能保留業務，但該業務已經了吸引其他潛在買家的興趣。

若上述消息屬實，GE 能以幾百億美元出售上述業務，無疑會給亟需大量資金的 GE 帶來幫助。GE 正計劃進行業務重組和大幅削減債務，去年 10 月末發布第三季財報時公布，從 2019 年起將季度派發股息從 12 美分 / 股大幅下調至 1 美分 / 股，但華爾街仍極為擔憂公司的流動性。

財報公布後，摩根大通將 GE 目標價降至 6 美元 / 股，認為 GE 的財報結果在幾乎所有方面都不及預期。流動性值得商榷，相信不僅僅是流動性的問題。而是基本面惡化的問題。

高盛 11 月就估計，GE 旗下貸款機構 GE Capital 必須填滿 200 億美元的融資缺口。

GE 管理層為提振投資者信心已經設法通過出售資產削減債務，去年 11 月宣布計劃出售所持油服公司貝克休斯的股份，將獲得 40 億美元。GE Capital 還向 TIAA Bank 出售了 15 億美元的醫療設備融資資產組合。

同在 11 月，GE 董事長兼 CEO Larry Culp 稱，降低公司的槓桿率「迫在眉睫」，將通過資產出售實現這一目標，但又同時強調，GECAS 是「我們的皇冠上的明珠」。GE 在使用這一強大的業務上存在「各種選擇」，但出售部分或全部該業務並不是優先選項。

Culp 稱，即使在他感受到壓力，也不會急於去槓桿化，並舉例說明將如何獲得現金：GE「巨大」醫療保健業務的潛在 IPO、出售運輸業務以及退出貝克休斯油田服務業務。公司已經通過出售資產獲得 200 億美元的現金，而且僅用了 400 億美元銀行貸款額度中的 20 億美元。

去年 12 月，GE 還表示，旗下數字業務將出售所持軟體服務商 ServiceMax 的多數股份，並且將剝離醫療健康業務，將重心集中在製造飛機引擎和電力設備上。

以可租賃飛機的數量算，GECAS 是全球最大飛機租賃商，其官網稱旗下有將近 2000 架飛機。