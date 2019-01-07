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合庫銀行動支付再躍進 攜手銀聯推QR Code掃碼支付今起上線

合庫銀行動支付再躍進，攜手銀聯推QR Code掃碼支付今起上線。(鉅亨網資料照)
合庫銀行動支付再躍進，攜手銀聯推QR Code掃碼支付今起上線。(鉅亨網資料照)

合庫銀今 (7) 日宣布，與銀聯國際合作推出符合國際晶片卡及支付技術 EMV 標準的銀聯 QR Code 支付服務，即日起合庫銀旗下特店可向全台分行申請本項服務，銀聯卡持卡人只要透過雲閃付 APP，掃碼即可完成付款。

合庫銀從 2010 年開始銀聯卡收單服務以來，2013 年率先導入銀聯卡晶片化服務，增加交易安全，爲全臺首家支持銀聯晶片卡刷卡交易之收單銀行，2015 年初與銀聯國際合作受理銀聯 NFC 手機閃付 QuickPass 感應式交易，爲全台第一家支持銀聯手機閃付的收單銀行，現在進一步與銀聯國際合作，成為全台首家導入銀聯 QR Code 支付的收單銀行。

合庫銀表示，銀聯 QR Code 符合 EMVCo 的行業標準，全球均可通用，且採用支付標記化（Token）技術，安全性更高。銀聯卡於全球收單及發卡業務不斷完善，爲 QR Code 支付的快速推廣打下了堅實基礎。

全新的 EMV QR Code 掃碼支付方案將應用於合作金庫銀行全台灣超過 8,000 家的合作商店。通過此次合作，可望攜銀聯雲閃付 APP 超過 1 億用戶及強大消費力的優勢，強化台灣電子支付比例的提升速度。

合庫銀在推動電子支付方面不遺餘力，除不斷優化收款平台，並與國際組織合作，以支援各類電子支付工具收款服務。

合庫銀表示，目前刷卡設備除了傳統信用卡、SmartPay 等刷卡、感應收款外，也可支援前述各卡類行動支付，及 ApplePay、Samsung Pay、Google Pay、HCE 及結合 Visa、Master Card、JCB、Union Pay 與台灣 Pay 之台灣共通 QR Code 等收款，響應政府推動電子支付比率 5 年倍增計畫。
 

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