合庫銀行動支付再躍進 攜手銀聯推QR Code掃碼支付今起上線

合庫銀今 (7) 日宣布，與銀聯國際合作推出符合國際晶片卡及支付技術 EMV 標準的銀聯 QR Code 支付服務，即日起合庫銀旗下特店可向全台分行申請本項服務，銀聯卡持卡人只要透過雲閃付 APP，掃碼即可完成付款。

合庫銀從 2010 年開始銀聯卡收單服務以來，2013 年率先導入銀聯卡晶片化服務，增加交易安全，爲全臺首家支持銀聯晶片卡刷卡交易之收單銀行，2015 年初與銀聯國際合作受理銀聯 NFC 手機閃付 QuickPass 感應式交易，爲全台第一家支持銀聯手機閃付的收單銀行，現在進一步與銀聯國際合作，成為全台首家導入銀聯 QR Code 支付的收單銀行。

合庫銀表示，銀聯 QR Code 符合 EMVCo 的行業標準，全球均可通用，且採用支付標記化（Token）技術，安全性更高。銀聯卡於全球收單及發卡業務不斷完善，爲 QR Code 支付的快速推廣打下了堅實基礎。

全新的 EMV QR Code 掃碼支付方案將應用於合作金庫銀行全台灣超過 8,000 家的合作商店。通過此次合作，可望攜銀聯雲閃付 APP 超過 1 億用戶及強大消費力的優勢，強化台灣電子支付比例的提升速度。

合庫銀在推動電子支付方面不遺餘力，除不斷優化收款平台，並與國際組織合作，以支援各類電子支付工具收款服務。

合庫銀表示，目前刷卡設備除了傳統信用卡、SmartPay 等刷卡、感應收款外，也可支援前述各卡類行動支付，及 ApplePay、Samsung Pay、Google Pay、HCE 及結合 Visa、Master Card、JCB、Union Pay 與台灣 Pay 之台灣共通 QR Code 等收款，響應政府推動電子支付比率 5 年倍增計畫。

