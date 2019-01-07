可成示警：今年營運更具挑戰 營運恐延續去年Q4市況

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (7) 日公布去年 12 月合併營收 66.98 億元，月減 30.4%，年減 28%，單月營收規模縮減至淡季水準，為近 8 個月低點；第 4 季合併營收 291.65 億元，季增 16.2%，由於營運旺季不旺，使單季營收年減 11.1%。可成指出，今年營運將更具挑戰，更保守看待今年景氣，認為今年可能延續去年第 4 季市況，獲利能力將低於過去幾年的平均數。

可成去年全年合併營收 954.16 億元，年增 2.3%，創新高。不過，可成指出，去年第 4 季市場需求疲軟，導致營運出現旺季不旺的情況，預期此市況將延續至今年第 1 季，營運表現恐將較去年第 4 季更淡。

展望今年，可成表示，今年可能也將延續去年第 4 季的市況，整體營運將更具挑戰，實際需求能見度充滿高度不確定性與波動性，將更保守看待今年景氣。且由於需求不確定性高，預期今年價格波動也將提高，在產品價格有壓的情況下，獲利能力預期將低於過去幾年的平均數。

面對大環境的不確定性，可成強調，將持續導入新客戶、新產品，並加深自動化能力，應用智慧製造與提高營運效率，及加強成本費用管控，目標為取得優於產業的營運水準。