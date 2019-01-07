鉅橡去年12月營收站穩1億元大關 全年營收創新高

PCB 製程墊材廠鉅橡 (8074-TW) 去年第 3 季營收以 3.9 億元創新高，但第 4 季營收表現不如預期，10、11 月營收都較去年同期下滑，去年 12 月營收僅 1 億元，全年營收 14.07 億元仍創新高，年增 14.59%。

鉅橡主管指出，下游客戶端因美中貿易戰不確定因素，備庫存意願大幅下滑，導致去年 12 月營收仍然持續衰退，第 4 季營收連續 3 個月下滑，12 月營收降到 1 億元，月減 11.9%，年減 14.32%；

鉅橡去年第 4 季營收 3.22 億元，季減 17.51%，年減 7.28%，並創 6 季以來新低。

同時，鉅橡為因應年中原物料價格居高不下，原計畫第 4 季將再調高產品售價 3-5% 的方案，但是受原物料漲勢趨於緩和，甚至走跌，加上客戶端需求銳減，因此並沒有完全實施，且由於上游原物料價格下跌，有助成本下降，並提高獲利。

鉅橡去年前 3 季稅後純益 9149 萬元，年減 15.08%，每股純益 1.12 元；第 4 季營收下滑同時，法人估鉅橡 2018 年全年獲利恐難達 2017 年的水準。

鉅橡 2017 年稅後純益 1.48 億元，每股純益為 1.84 元。