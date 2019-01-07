川普2020年的對手即將確定？這可能是他最棘手的敵人

川普在 2020 總統大選中的最大對手，終於要出現了。

紐約時報周日報導稱，美國前副總統拜登將在兩周內決定是否參選，他已經對同僚表示，懷疑民主黨內沒人能擊敗川普。

拜登現年 76 歲，在 2009-2017 年間擔任美國副總統，時任總統歐巴馬。拜登被認為是民主黨中最有可能擊敗川普的參選人，「用 1 到 10 的來衡量的話，他大概是 12。」特拉華州參議員 Tom Carper 對紐約時報稱，他是拜登的老朋友和前同事。

2018 年 12 月初，拜登在一場活動的講話中表示，「我們今天面臨的國家問題，正是我掌舵過程中遇到的問題，也是我一生都在努力的方向。」當他自詡「本國最有資質擔任總統的人」時，台下發出歡呼聲。

「不管我是否參選，誰參選，我都會盡力保證他們獲勝，」拜登當時還提到， 「這樣的日子我們不能再來四年了。」

12 月 15 日，Des Moines Register/CNN/Mediacom 發布的民調顯示，在愛荷華州的民主黨人中，拜登被認為是最有可能擊敗川普的民主黨參選人。32% 的受訪民主黨人認為拜登是總統之位的第一選擇，其次是桑德斯。

拜登被認為有望在「鐵鏽地帶」分走一部分選票，爭取 2016 大選中民主黨未能攻下的搖擺州。「如果你看看威斯康星，密西根和賓夕法尼亞州，投票給川普的勞動人民都愛他（拜登），」紐約時報援引原特拉華州州長 Jack Markell 觀點稱，「他和這些人都有聯繫。」

另一方面，拜登年事已高，而且他是一名中間派白人，他的參選也有可能導致民主黨內部的分裂加劇。美國媒體 Axios 提到，這種分裂越來越受到進步派的影響，尤其是在越來越多的女性和少數族裔候選人參與到 2020 大選中的情況下。

CNN 也提到，雖然早期競選階段拜登在民主黨中處於領先地位，但這很大程度上歸因於他和歐巴馬八年任期期間積累的名聲。拜登的政治主張未必與民主黨內的進步力量相匹配。

馬薩諸塞州女參議員 Elizabeth Warren 已經宣布將參加 2020 年的美國總統競選。金融危機時期，Elizabeth Warren 曾擔任監督問題資產處理計劃的國會監督小組主席，她在個人網站上介紹自己是「一個大無畏的消費者保護者、一生都在為中產階級家庭發聲」。