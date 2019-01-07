「建牆」被強力阻擊 川普要孤注一擲了？

隨著美國政府重新開門的談判陷入僵局，川普距離採取激進政策完成其建牆計劃越來越近。

周日（1 月 6 日），川普再次發出威脅，稱其將繞過與民主黨的談判，宣布國家進入緊急狀態來完成美墨邊境牆的建立。

根據美國法律，在川普宣布國家進入緊急狀態後，其將有權動用美國國防開支，利用軍隊來完成邊境牆的建設。彭博援引知情人士稱，白宮律師以及預算委員會成員已經就此問題研究了數周。

該項條款此前被啟動過，但主要是為了在阿富汗和伊拉克完成相關設施建設。

民主黨方面也承認川普擁有建牆的「核選項」。眾議院軍事委員會主席，民主黨議員 Adam Smith 在接受 ABC 就採訪時稱：

「不幸的是，總統有權宣布國家進入緊急狀態，並讓軍隊完成邊境牆的建設。」

其同時聲稱這是對國防部資金的糟糕使用：

「總統大部分時間都在說我們在國家安全上的支出不夠，現在他想從國防預算中拿出 200 億美元來建一堵牆。這不會改善我們的邊境安全。」



從美東時間 12 月 22 日零點起，部分聯邦政府部門因經費告罄被迫關門。本次政府關門波及九個部門，包括國土安全部、運輸部、內政部、農業部、國務院和司法部，以及國家公園和森林管理部。約 80 萬名聯邦政府雇員停工休假。

民主黨此前曾經提出為邊境安全提供 16 億美元的方案，但並未包括邊境牆。白宮隨後提出了邊境預算 25 億美元的要求，但被民主黨拒絕。川普此前明確表示，除了為造牆提供 50 億美元，他不會接受其他方案。

此前據華盛頓郵報等多家媒體報導，美東時間 4 日周五，在近兩個小時的白宮閉門會議結束後，參議院民主黨領袖 Sharles Schumer 透露，會談期間民主黨人表示，我們需要政府重新開門，在開門以前無法解決邊境牆問題。但川普堅持要得到國會批准邊境牆的費用。「事實上，他說，他寧可政府關門很長時間，幾個月甚至幾年。」

川普此後向一些媒體確認，他「絕對說過」關門可能持續幾年，他希望不會，但他在做準備，他覺得可以和國會共和黨人說。他希望關門不要再持續哪怕幾天，「我告訴他們，實際上可能很快就開門。」

川普還強調了他的 50 億美元造邊境牆需求，稱必須用水泥或者鋼鐵建造。南面的國境是一場相當遭的災難。「在解決它以前，我們不會開門。」