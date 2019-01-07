〈房產〉購屋族看屋關注焦點 集中兩大關鍵

信義房屋 (9940-TW) 統計，2018 年雙北市熱門點閱社區排行榜揭曉，蘆洲「希望城市」奪得網路人氣冠軍，文山「忠順大院」及「靜心文匯」、汐止「甲山林天廈」、南港「天開圖畫」，前五名清一色是屋齡 10 年以下社區。其中，「希望城市」、「靜心文匯」、「甲山林天廈」等接臨近捷運或台鐵站，顯見網友購屋，最重視屋齡和交通便利性。

信義房屋數位流程發展部統計，2018 年雙北市購屋族網路看屋點閱排行前五名熱門社區，以屋齡未滿 10 年的社區最受網友青睞。從內政部的數據推估， 2023 年台北市將有一半房屋是 40 年以上老屋，新北則將有三分之一為 40 年以上老屋，購屋族顯然已感受到未來要買新屋難度會提高，加上高齡化社會來臨，電梯大樓、交通方便會更符合未來需求，因此搜尋時明顯偏好 10 年內、交通便利的社區。

在信義房屋網站，捷運蘆洲站正對面的「希望城市」網路瀏覽量最高，信義房屋蘆洲總站店店長廖銘志表示，捷運宅需求旺，常居市場不敗之地，且該社區有 2-4 房產品、住宅坪數帶拉寬，可同時符合首購及換屋族群的需求，但其中以 38 坪大小最受歡迎。

台北市文山區「忠順大院」與「靜心文匯」也雙雙入榜，信義房屋木柵中心店店長陳禹亨分析，現在新建案越蓋越多，以往重視實坪的觀念漸漸被實用型的公設取代，「忠順大院」有媽媽教室、瑜珈室、圖書室等公設，規劃為 43-62 坪、3-4 房產品，每坪成交在 60 萬元以上，相對市區平實，因此區域客換屋比例高，也有不少原住在大安、信義區的人移入該社區。信義房屋景美景興店店長陳守鈿指出，屋齡僅 2 年的「靜心文匯」位於靜心中小學附近，靜心小學是強調五育並重的明星小學，受到少子化影響，吸引家長購買。

隨著汐科發展日漸成熟，「甲山林天廈」鄰近台鐵汐科站，串連南軟及內科，信義房屋汐科店店長詹皓羽指出，「甲山林天廈」社區除了交通優勢，以及附近生活機能與品質兼具，鄰近萬坪運動公園、運動中心及傳統市場，平均成交單價約每坪 38-45 萬元，產品規劃 20-84 坪、套房到四房均有，不論首購或換屋族皆適合。

而點閱率居第 5 名則是南港「天開圖畫」，基地約 3000 多坪只有 27 戶，由於受藝人加持，為拍攝金曲獎宣傳片而將住所公開，因而被網友熱搜，因而擠進熱門社區排名。