宏星目前無解散計劃＋新筆電奪CES創新獎 宏碁股價反攻

宏碁 (2353) 發展虛擬實境 (VR) 裝置遭逆流，合作夥伴瑞典遊戲商 Starbreeze 破產重整，合資之宏星也撤銷興櫃登錄，還傳出可能解散的傳言，加上國際股災影響，股價破底。不過，宏碁發出聲明澄清，目前宏星並無解散與技術移轉計劃。不過，宏碁週一 (7 日) 股價伴隨大盤反攻展現反彈力道，盤中最高以 18.3 元上漲 4.5%，惟量能較前日萎縮。主因在於美國消費性電子展 (CES) 開展在即，宏碁推出全新超輕薄筆電 Swift 7 奪 CES 2019 創新獎，也推首款搭載 AMD 處理器的 Chromebook 315，利多加身。



宏碁在 VR 裝置領域的發展踢到鐵板，顯示其在轉型道路上仍然充滿不確定，除了市場漸趨成熟的電競業務成長較為明確，其餘如 VR、雲端與各項物聯網事業的發展均仍待觀察。



上週宏碁 VR 策略夥伴 StarBreeze 向法院申請重整獲准之後，市場傳出宏星技術可能在今年上半年解散，宏碁上週五 (4 日) 股價破底，最低來到 17.15 元價位，創一年兩個月新低價。



不過，宏碁稍後發布重大訊息否認此一傳言。該公司指出，針對宏星上半年將解散的傳言乃投資機構與媒體臆測，目前並無解散計劃，亦無任何技術移轉計劃。該公司重申，投資 Starbreeze 可轉債提列 2.33 億元未實現損失對其業務與營運資金並無立即重大的影響。