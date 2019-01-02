Starbreeze聲請重整獲准 宏碁提2.33億元CB未實現損失 Q4獲利傷

宏碁 (2353) 發展 VR 虛擬實境市場踢鐵板，策略合作夥伴瑞典遊戲商 Starbreeze 破產向法院聲請重整獲准，宏碁持有該公司之可轉換公司債 (CB) 變壁紙，趕在 2018 年結束之公告認列 2.33 億元未實現損失，將侵蝕上季每股盈餘約 0.08 元。宏碁強調，該公司正積極與 Starbreez 公司與重整管理人協商擬訂清償方案，以期減少損失。宏碁於週三(2 日)2019 年交易首日股價小漲，最高來到 19.75 元，上漲 1.55% 或 0.3 元。



Starbreeze 是宏碁發展 VR 虛擬實境裝置的策略夥伴，雙方 2016 年合資設立宏星技術，初期各出資 500 萬美元，持股各半，不過 2017 年宏碁追加 500 萬美元投資額，將持股拉高到 63.25%。此外，宏碁 2016 年 6 月決定攜手 Starbreeze 時，也認購其 CB 共 900 萬美元。



Star breeze 因營運未如預期，資金壓力龐大，上月初向瑞典法院申請重整，一手牽起宏碁合作的執行長 Bo Andersson Klint 也辭去執行長與董事職務，不過仍是宏星技術董事長。至於宏星日前申請撤銷興櫃的登錄，與 Starbreeze 聲請重整以及發展不如預期均有關。



宏碁 12/30 近午夜時分上傳公開資訊觀測站公告，Starbreeze 因流動資產短缺，聲請法院重整獲准，因此，宏碁手上該公司的可轉債將提列未實現損失。宏碁指出，該可轉債契約金額為 2.39 億元台幣，契約期間為 105/9/12 至 108/8/31，預估未實現損失金額為 2.33 億元台幣，宏碁將積極與 Starbreeze 以及重整管理人協商清償方案，以期減少實際損失。