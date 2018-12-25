智冠金流打進國內大型連鎖超市 有望為集團下一個小金雞

智冠科技 (5478) 旗下金流事業證實打入國內實體大型連鎖超市通路，預計明年起將進行串接，為該超市業者提供多卡合一、第三方支付等服務，屆時將大幅拉高智冠旗下金流交易額，明年下半年有望達到損益兩平，2020 年開始貢獻業績。智冠 2016 年金流交易規模為 64 億元，2017 年合併藍新科技後，藍新集團加上智冠集團交易規模共達 270 億元。今年開始，換股整合效益漸顯，藍新金融科技事業交易規模預估 350 億元，法人預期，交易金額達到 450 億元就將可達到損平。



智冠近年來積極耕耘金流業務版圖，併入藍新科技發展代收代付、第三方支付、線下金流服務等業務後，又接獲國內大型連鎖超市訂單，有助於該業務明年下半年損益兩平甚至拚轉盈，成為集團下一個小金雞。



據了解，智冠目前已與國內大型連鎖超市進行結盟，明年起負責刷卡機內部的金流管理以及後台服務，讓該超市業者能提供消費者更多付費的選擇，預期第一波將整合 14 家合作夥伴，含括信用卡、金融卡、電子票證、電子支付業者等，預期帶領智冠金流交易量有望倍增，為全年營運動能帶來強勁挹注。