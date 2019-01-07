川普：中國經濟不佳 有誘因與美達成貿易協議

自華盛頓與北京宣布關稅休兵 90 天後，雙方預訂週一 (7 日) 及週二在北京首度面對面會談，以期結束目前僵持局面。美國總統川普週日表示，在中國出現經濟放緩的跡象下，面臨著更大的談判壓力。

川普說：「我認為中國希望解決此事。他們的經濟狀況不佳，我認為這給了他們很大的談判動力。」

川普指出，美國關稅措施已經對中國經濟構成傷害，北京政府因此有更大誘因，要達成貿易協議，他有也信心兩國貿易談判將有良好進展。

分析人士認為，這輪第 6 輪談判，雙方不太可能達成重大突破，但雙方似乎愈來愈渴望達成協議，有機會為後續協商奠定基礎。

北京人民大學國際關係學教授 Shi Yinhong 表示，現在的情況是，兩國都面臨著經濟問題，中國面臨出口壓力和經濟下滑，美國正遭遇股市下跌。因此，雙方都願意談判，並期待達成協議，如果雙方談判並迅速採取行動，仍有機會在 3 月之前達成協議。

如果雙方未能在時限前達成協議，美國針對 2000 億美元中國商品的關稅，將由 10% 增加到 25%。

由美國副貿易代表 Jeffrey Gerrish 領導的代表團，不包括任何來自美國政府的高級官員，意味這次會談最多只會成為高層會議的先驅。

戰略與國際研究中心中國貿易專家 Scott Kennedy 表示，如果兩國能夠在確定關鍵問題，和縮小解決方案的差距上取得足夠的進展，那將為中國副總理劉鶴在未來幾週訪問華盛頓鋪平道路。