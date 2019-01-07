法國黃背心抗議暴力加劇 財政部暫維持全年經濟成長1.7%不變

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 原本計畫在新的一年，針對「黃背心」抗議者展開攻勢，但結果是衝突愈演愈烈，黃背心運動由反對柴油稅及生活的高成本，演變為對法國總統及政府部門的攻擊。

在聖誕期間稍漸平息的黃背心抗議，在新的一年轉劇。馬克宏表示堅持改革路線，並宣布失業救濟金更嚴格的規定，並計畫削減數千個公共部門職位，激化了雙方的對立。

反政府抗議者週六 (5 日) 開著一輛堆高機，強行闖入一座政府建築，並於香榭麗舍大街附近焚燒汽車，還在塞納河的一座橋上對防暴警察發生衝突，示威者向警察投擲武器，警方則向示威者發射催淚瓦斯和閃光彈，衝突中多名警察受傷。

法國內政部推估，全國可能有 5 萬人參與示威，巴黎則有約 3500 人參加。馬克宏週日在推特上讉責對政府的暴力行為，並呼籲對話。

政府發言人 Benjamin Griveaux 週五表示，政府不會放慢改革重塑經濟的腳步。但稍後由於抗議者衝入辦公地點，他不得不由後門逃離。他表示，「受到攻擊的不是我，而是共和國。」

許多人擔憂持續混亂將打擊經濟，法國財政部長 Bruno Le Maire 則表示，儘管有國際環境風險及黃背心抗議行動，政府目前仍維持 2019 年經濟成長 1.9% 預測不變。

Le Maire 週日接受電台訪問時表示，中美貿易戰的威脅正在嚴重影響全球經濟增長，歐洲也有不確定因素，特別是英國脫歐問題。黃背心也帶給法國很高的經濟成本，使去年第 4 季經濟成長約少了 0.1 個百分點。

Le Maire 說，目前仍認為法國今年經濟成長可達到 1.7%，但也必須承認，當前國際環境緊張，達成並不容易。他呼籲終結黃背心的動亂，加快法國濟的轉型，以取得更好的成果。