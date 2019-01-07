英國民調：若辦二次脫歐公投 更多民眾將支持留歐

週日 (6 日) 公布的一項調查顯示，更多英國人希望留在歐盟，而非脫歐。調查還顯示，選民希望自己做出最終決定。

民調公司 YouGov 最新的調查顯示，如果立即舉辦公投，46% 的人會投票支持留歐，39% 的人會投票支持脫歐。如果將未決定及不知道或拒答的樣本排除，支持留歐的占 54%，支持脫歐的占 46%。

這項調查由 People‘s Vote 運動團體委託進行，共調查超過 25000 位選民，此一團體正推動就英國脫歐進行二次公投。

英國首相梅伊 (Theresa May) 重申反對二次公投，並說這不尊重最初投票脫歐的選民，她也強調，現在也沒有足夠的時間舉行新的公投。

此外，梅伊警告，如果議會拒絕接受脫歐方案，將使英國進入「未知領域」，英國 3 月脫歐的過程將變得危險。依據原定日程，英國將於 2019 年 3 月 29 日離開歐盟。

原本議會應在 12 月就脫歐協議進行投票，但梅伊在欠缺支持之下，已將投票時間延後，預計 1 月 14 日或 15 日進行。

不過調查顯示，41% 的人認為英國脫歐的最終決定，應由公眾投票決定，有 36% 的人認為應該由議會來決定。

另外，調查顯示，工黨的選民更是壓倒性支持留歐，比率約為 8:2。YouGov 分析，如工黨沒盡力抵抗讓脫歐成真，大選得票率將跌至 26%，將比 1983 年大選輸得更多。

工黨發言人表示，前次黨大會已通過，如果梅伊的脫歐協議被議會否決，工黨會力爭提前大選。保守黨如果拒絕，工黨就會考慮所有選項，包括推動二次脫歐公投。