華固去年營收腰斬年減55.3% 看好今年可望高成長

華固建設 (2548-TW) 2018 年因沒有新完工建案入帳，營收為 46.38 億元，較 2017 年腰斬，年減 55.3%，但華固在 2019 年完工且確定入帳的金額，估達 150 億元，可望創華固成立 30 年以來新高，毛利率將維持 26-28% 的水準；加上華固今年住宅推案金額，將超過 100 億元，將在春節後首波發動。

華固今 (7) 日公布 2018 年 12 月營收為 5.2 億元，月減 0.84%，年減 10.18%，第 4 季營收為 17.4 億元，季增 1.42 倍，年增 84.19%，也創 5 季新高，全年營收為 46.38 億元，較 2017 年呈現腰斬，年減 55.3%，。

華固 2019 年預計推出兩個住宅個案，分別為春節後推出預售的石牌住宅案「華固翡麗」，基地面積為 830 坪，可銷售坪數為 5200 坪，估總銷售金額為 48 億元，而另有內湖潭美段潭美國小旁住宅案將在第 3 季推案，基地面積 1654 坪，推案可銷售面積達 6900 坪，估總銷金額為 62 億元，為目前華固建設手中儲備推案中量體最大的個案。

華固去年並沒有新完工入帳的建案，以手中數起已完工建案待銷售為主力，包含台北市天母「天鑄」豪宅、新北市新店區華城別墅及「華固新天地」，華固指出，去年賣得最好的應屬「華固新天地」地上權住宅案，6 個月賣出達 160 戶，目前手中仍有 100 戶待售，預計 2019 年可以出清。