政院推返台設廠誘因 商仲：可望刺激工業地產需求

因應美中貿易戰，政院已核定「歡迎台商回台投資行動方案」。經濟部首波核准智邦 (2345-TW)、慶豐富 (9935-TW) 2 家回台申請案，分別投資 8 億元及 9.6 億元，外資商仲世邦魏理仕認為，行政院陸續實施返台設廠等多項協助措施，有助簡化台商回流設廠行政流程，預期中短期內工業用地及工業地產需求，將因台商回流投資而穩健增加。

CBRE 世邦魏理仕今 (7) 日指出，受美中貿易戰日趨升溫，行政院 2019 年元旦起實施為期 3 年的「歡迎台商回台投資行動方案」，期望促成大陸台商回台投資，加速台商落地發展。世邦魏理仕認為，行政院陸續實施的多項協助措施，有助簡化台商回流設廠的行政流程。

科技部及經濟部掌握有逾 60 家台商有意返台投資，以閃避節節升高的加徵關稅。世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒指出，為降低美中貿易戰衍生出的相關風險，越來越多台商有意將產線移回台灣，此刻行政院陸續實施的返台設廠多項協助措施，更有助簡化台商回流設廠行政流程。預期中短期內工業用地及工業地產的需求將因台商回流投資而穩健增加；預期將以台北、新北與桃園為首的北台灣，將可持續吸引投資人進駐，而高雄作為台灣重要製造聚落，亦獲廠商相當青睞。

世邦魏理仕觀察，為期 3 年的「歡迎台商回台投資行動方案」已於 2019 年元旦起實施，整合提供土地、人力、稅務、水電及資金等政策，具體措施包括符合資格的廠商將享有進駐經濟部開發工業區前二年免租金之優惠等。此外，經濟部也推動一系列用地及人力相關措施，以滿足企業需求。其中，工業局 2018 年 9 月公告轄下工業區內取得所有權後 3 年未建廠使用之閒置土地清單，共 344 筆土地，面積達 214.4 公頃，如經限期改善、處以罰鍰及協商未果，將以市價為底價，透過公開強制拍賣釋出土地。

世邦魏理仕統計數據顯示，至 2018 年 12 月 13 日，2018 年全年不動產總交易金額計 2496 億元（年增率 40%），其中工業地產（工業土地、廠房、廠辦）最受青睞，成交量已達 688 億的紀錄新高，反映出許多重量級台商已陸續回流置產。

觀察近 10 年工業土地及工業地產交易情形，台灣的工業土地的交易量於 2016 年達到高峰，當年度成交金額共 426 億元，隨後於 2017 年因本土建商縮手，全年交易恢復過往水準。惟工業地產（廠房及廠辦）2018 全年交易量達 550 億元，年增率為 77.1%，當中 84% 為本土自用型買方所購買，主要著眼於未來產能擴張需求。

世邦魏理仕統計，2018 全年已有多家廠商選擇自中國返台設廠。大型交易案例包括蘋果供應商廣達 (2382-TW) 斥資幣 42.8 億元，購入桃園龜山華亞科技園區土地及近 8900 坪廠房，預計將作為高階產品回台生產基地，並設立人工智慧實驗室。