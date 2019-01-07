豐達科去年營收締新猷 EPS可望達5.5元同步創高

豐達科 (3004-TW) 去年 12 月營收 2.32 億元，創下歷史單月新高，月增 8.3%、年增 31%，去年第 4 季營收 6.6 億元，季增 13.8%、年增 4 成，去年全年營收 22.79 億元，年增 30.4%，月、季、年同步創高，全年獲利估將達 5.5 元之上，激勵今 (7) 日股價走揚，直衝亮燈漲停。

豐達科表示，去年受惠新世代引擎 Leap 需求增溫、產品陸續通過客戶認證，加上經銷商開拓新市場有成，帶動航太產品出貨暢旺，推升營收成長，目前豐達科航太扣件、航太車削件約佔整體營收 9 成左右，工業扣件則占 1 成左右。

法人預估，在營收規模放大下，豐達科去年第 4 季、全年毛利率均持穩在 3 成之上，單季每股純益約 1.5-2 元左右，全年每股純益上看 5.5-6 元之間，營收獲利可望同步創高。

展望今年，豐達科透露，航太扣件方面長期客戶穩定，平均訂單能見度長達半年至 1 年，最多上看 3-5 年，隨航太需求增長，可望同步推升訂單增長，惟外部需觀察美中貿易戰對美元匯率以及原物料波動，對毛利率的影響。

新廠方面，中國昆山廠預計今年第 3 季啟用，台灣平鎮新廠，按照計畫，第 1 期於本月拿到使用執照，第 2 期則將於年中取得執照，可望因應接下來的訂單需求。