台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月7日

台股四大反彈訊號浮現，包括外資上周五（4 日）大幅減碼避險類 ETF、融資餘額下探 1,261 億元波段新低、上周五美股大漲，以及蘋果等科技股止跌，內外資看好大盤今天有望力拚「破底翻」行情。
據了解，立法院朝野黨團已快馬加鞭協商 108 年度總預算案，最快不排除本周三 (9 日) 表決，若周三完成三讀，賴揆最快周四（10 日）提出總辭。知情人士表示，賴揆「堅定離開、毫無懸念」，不因豬瘟防疫作戰而絆住。
蔡英文總統元旦表示，稅收超出預期，規畫要發一次性紅包給收入較少的民眾、分享「經濟紅利」。不過，財主官員說，今年舉債預算高達一二八五億元，隨著景氣下滑，今年稅收恐不如預期，加上各項政策的推出需搭配減稅誘因及配套，今年恐面臨「錢不夠用」的隱憂。
經濟日報
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工商時報
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聯合報
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蘋果日報
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中國時報
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自由時報
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