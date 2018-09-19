華固明年三新建案完工交屋 法人估明年獲利將大成長 年增逾4倍

華固 (2548) 景美地上權建案「華固新天地」仲裁打贏之後，購屋者信心回流，6 月起至今賣出 100 戶。華固上半年營收 21.8 億元，稅後淨利 5.4 億元，年增 68%，每股盈餘(EPS)1.95 元，主要是認列「華固新天地」住戶違約金約 2.1 億元，而上半年營收主要貢獻來自於「華固華城」、「華固天鑄」及「華固新天地」等成屋銷售；法人估今年將持續成屋去化，至於明年，法人估在「華固樂慕」、「華固名鑄」及「華固新代田」等 3 新建案完工挹注下，明年獲利可望大幅彈升至 47.6 億元，年增逾 4 倍，每股盈餘預估上看 17 元以上。法人認為，華固今年持續去化餘屋，其中景美地上權建案「華固新天地」，總銷 120 億元，待售金額約 36 億元，由於華固與國產署仲裁勝訴後，將 3.5% 租金中的 2.5% 租金固定 70 年、其餘 1% 每兩年隨地價進行調整對住戶較有保障，有利加速成屋去化速度；而「華固華城」、待售金額約 2 億元；「華固天鑄」，待售金額約 69 億元；中國部分有「沙河灣」及「華固一品」，目前僅剩車位及店面，去化速度較慢；預估除了「華固華城」於 2018 年可完售外，其餘成屋仍會於 2019 年持續去化；法人預估今年營收動能較弱。



至於 2019 年預估有 3 項新建案完工；其中「華固樂慕」，總銷金額約 50 億元已完銷；「華固名鑄」，總銷金額約 80 億元，接近完銷，預估於明年第二季完工後交屋；此外，「華固新代田」，總銷 43 億元，目前預售率約 60%，其餘將待完工後再進行成屋銷售，預計明年第三季完工後交屋；由於 3 項已預售金額達 155 億元，成長動能明確，加計成屋銷售貢獻下，法人預估 2019 年營收可望上看 188 億元，稅後淨利 47.6 億元，年增逾 4 倍，EPS 上看 17 元以上，獲利將大幅成長。

