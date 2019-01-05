實在太便宜！美銀美林喊買進 英特爾漲逾6%

英特爾 (Intel) (INTC-US) 因獲美銀美林調升評級，週五 (4 日) 股價大漲，收盤漲逾 6% 至 47.22 美元。

英特爾週五股價走勢

英特爾 2018 年與其他多數股一樣也是宏觀經濟環境下的受害者，整體半導體股都承受壓力，但英特爾相較晶片廠同業和整個市場的表現好一些，且去年三度提高其營收預期。

2019 開年頭 2 個交易日，英特爾股價跌逾 5%，但美銀美林分析師 Vivek Arya 卻認為這正是買進時機。

英特爾 2019 開年頭 2 日大跌

Arya 週五調升英特爾股價評級，自中立調升至買進，12 個月目標價自 52 美元調升至 60 美元，以週四 44.49 美元收盤價計算，此隱含漲幅 35%。

Arya 認為英特爾股價太便宜，僅有 2019 年獲利估計的 10 倍，視其成為「利用多種長期進展 (雲端、AI、5G、自動駕駛車、物聯網) 具吸引力的大型股投資。」

Arya 也如其他投資者一樣，擔憂英特爾去年面臨的各種阻力，例如來自宏觀經濟、持續的市場競爭和產品遲延等，但英特爾 2018 年已自高點下跌近 20%，Arya 認為多數風險已經在價格上反映完了。

由於數據中心的比較有更嚴格的調整，英特爾 2019 年營收成長估計 2.5%，自 2018 年 13% 的成長表現減速不少，但 Arya 指出，英特爾的成長率已經優於美銀美林核心半導體的營收成長估計 (1.5%)。

「雖然整個半導體產業面臨週期性放緩，我們更喜歡英特爾在更穩定的 PC、企業、網路和數據中心市場上的吸引力。全球經濟成長放緩是一種風險，但 2018 年晚期的產品短缺以及老舊 PC 汰換需求，助使英特爾比同業更免去了庫存過剩的問題。」

Arya 指出，英特爾轉型至更偏重數據中心、BTB 公司，此舉更能填補利潤並提高自由現金流。更甚者，由於英特爾前執行長 Brian Krzanich 在去年 6 月離開後，尚未找到合適人選接任，Arya 認為，倘若新領導人重新思考公司低收益的記憶體事業，股價還有更多上漲空間。

然而，Arya 也認為 AMD (AMD-US) 將持續拿下一些市占，但市場大餅不斷擴張，英特爾的產品廣度、在網路和 5G 的市場更大，這些將有助英特爾抵抗市占的流失。 (AMD 沒有參與 5G 市場)