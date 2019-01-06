「該買進了」屢試不爽的美林牛熊指標顯示即將大漲

根據多次印證短期市場走勢的美銀美林證券市場指標顯示，近期投資人退出像是股票之類風險資產的行動已發出強烈的反向「買進」訊號，強強度是英國脫歐動盪期間以來僅見。

過去 6 週，投資人從以股票為重點的基金中掏出了高達 840 億美元的資金，相比之下，同期投資於政府債券的資金達到創紀錄的 240 億美元。美銀美林的市場指標正在閃現訊號，表明投資人正在遠離風險資產，現在該是重新投入市場的時候了。

（圖: 美銀美林）

美銀美林使用特有的「牛熊」指標，來衡量資金流入或流出顯示投資人是否過度反應。美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 週五 (4 日) 在題為「該買進了」的報告中表示，目前的 1.8 讀數顯示「極端空頭」，觸發 2016 年 6 月英國脫歐公投癱瘓全球市場以來首次買進風險資產的訊號。

（圖: 美銀美林）

貿易戰愈演愈烈，經濟衰退擔憂加劇，股市自 10 月來一直在下跌。截至 2018 年底，標準普爾 500 指數下跌 6%，抹去全年所有漲幅。2018 年 1 月，當投資人將創紀錄的現金投入股票基金時，同一指標也釋出了強烈的賣出信號，表明市場可能過熱。

Hartnett 指出，牛熊指標的準確性極高，在達到「極端空頭」水平時，自 2000 年以來出現 15 次買入信號，全球股票在 3 個月後平均回報率為 6.1%。

可以肯定的是，Hartnett 表示，從長遠來看，這可能還不是市場的「大低點」，但目前它應該出現反彈。

優於預期的非農就業報告以及蘋果等科技股在週四 (3 日) 遭遇重創之後的反彈，美股週五飆升。蘋果由於調降獲利預測而重挫。