開年第一週 菲律賓成全球最閃亮股市

進入 2019 年，在美國股市表現不佳拖累下，全球股市大多也是一片慘綠，不過東南亞出現一個少見的亮點，菲律賓股市開年以來股價突飛猛進，遠遠勝過全球其他市場。

據《彭博》報導，本週五 (4 日) 菲律賓股市連續第 3 天上漲，今年以來漲幅推升到 4.3% 左右，是彭博所追踪的全球股票指數中表現最佳的一個。

通膨放緩為股市上揚主因

去年菲律賓 PSEi 指數跟全球一樣，表現得一塌糊塗，全年下跌 13%，是 2008 年以來最糟糕的 1 年。股市下跌的原因同樣受到國內外因素的綜合影響，一方面國內通膨上升過快，另一方面在美中貿易戰的背景之下，外資快速撤離，加劇了對股市的打擊。

菲律賓股市隨通膨下滑上揚 (圖表取自彭博)

數據顯示，2018 年外資由菲律賓股市流出 10.8 億美元，幾乎抵銷了 2017 年 11 億美元的流入。低迷的氣氛下，菲律賓股市市值蒸發超過 310 億美元，也減低了新股上市的興趣。

今年開年後，第一個好消息來自通膨數據。政府週五公布數據，通膨成長在 12 月減緩至 5.1%，是 5 月份以來的新低點，幫助菲律賓股市揚升約 1.0 %，至近 4 個月的高點。工業集團 JG Summit 以 4% 的漲幅領漲大盤。

AP Securities Inc. 分析師 Rachelle Cruz 表示，通膨顯著放緩之下，央行上半年預計將不會升息，同時也加強了下調儲備金的預期。因為宏觀因素而變得低迷的市場情緒，因而將有所改善。

看好 PSEi 有望突破 8000 點

除通膨數據改善，第 4 季菲律賓的 GDP 及企業獲利成長，都可望以兩位數的幅度增加。Cruz 認為，除非全球環境惡化，特別是美中貿易的緊張局勢及油價大反彈，不然 PSEi 指數今年上半年有望重新測試 8000 點，目前指數接近 7800 點。

BDO Unibank Inc. 首席市場策略師 Jonathan Ravelas 看法一致，認為 PSEi 只要能突破 7800 阻力點，那麼躍上 8000 點的時間還可能提前。

Cruz 指出，通膨冷卻加上 5 月選舉競選支出對家庭支出的溢出效應，應該可以延長這波菲律賓股市的反彈時間。

由本益比的觀點，以 12 月預估獲利推算，PSEi 指數目前的本益比約在 16.3 倍，相較之下，過去 5 年平均約為 17.6 倍本益比。在去年投資人大舉拋售股票之前，菲律賓股市在去年 1 月曾來到 19.85 倍的高峰。

Ravelas 說，考慮到通膨下降的前景，當前的本益比仍然有利，估值可望繼續增加。要擔心的是外部因素，特別是如果華爾街出現大規模拋售，這個市場也很難不受影響。