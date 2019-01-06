〈觀察〉餐飲業成長並非只靠展店 搶客戰線已拉到外送平台

據經濟部統計，2017 年台灣餐飲業營業額達 4523 億元，年增 2.9%，而 2018 年前 11 月已達 4299 億元，年增 4.3%，顯示餐飲業雖競爭高度激烈，但民眾外食需求持續成長，而可以看到，越來越多大型連鎖餐飲品牌加入外送平台行列，成為 2019 年餐飲業新趨勢，透過新服務，消費者可節省排隊候位的時間和服務費，外送也將是餐飲業在展店之外的下一個重要成長動能。

不同於網購的蓬勃發展，台灣餐飲外送起步相對較晚，主要是因都會區密集的餐飲店鋪，讓消費者對於外送需求的成長速度相對慢，不過，餐飲業者認為，懶人商機仍逐漸在發酵，不僅生活快消品已進化成網購平台的銷售主力之一，飲食外送到家的服務需求也在升溫中。

可觀察到，美食 - KY(2723-TW) 和王品 (2727-TW) 均積極搶進此潛力龐大的市場，美食轉投資的連鎖麻辣品牌這一鍋日前已宣布在雙北、桃竹和台中等都會區，外送和外帶服務上線，1 月中旬將再新增板橋地區。

王品同樣開始聚焦外送，已計畫旗下中低價位品牌加入外送行列，藉此減低人力和硬體折舊的成本，目前已有舒果在 Uber Eats 提供服務，未來包括麻佬大、石二鍋都規劃投入。

從目前主要的外送平台來看，foodpanda 市占率逾 50% 最大，以精緻高檔等餐廳為主，Uber Eats 主打送餐服務速度快，honestbee 除了餐點外送之外，還提供生鮮雜貨等外送。

其中，foodpanda 已導入不少知名連鎖品牌如「鬍鬚張」、「添好運」、「了凡香港油雞飯 • 麵」，同時正與多家知名百貨美食業者洽談，希望大幅拓展美食百貨外送市場版圖，此外，與多間知名速食業者合作，目標在平台上達成速食餐廳一條龍的盛況，推升今年總訂單成長 3 倍。

而緊追在後的 Uber Eats 也相當看好速食外送的成長，1 月起與麥當勞的合作範圍已擴大至新北、桃園、新竹、台中和高雄共 104 家門市。

此外，Uber Eats 搭上年節商機，首度攜手多達 44 間人氣餐廳推年菜預購活動，包括瓦城、1010 湘、非常泰、開飯川食堂、糖朝、星上星港式飲茶、天星港式飲茶和福華大飯店等。

整體來看，餐飲業者正積極透過新平台觸及新客群，外送業者也須爭取與更多業者合作來鞏固市占， 2019 年顯然將是餐飲業展開全新通路布局的一年，而外送平台的新服務值得期待。