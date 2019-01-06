棒辣椒手遊新作亮眼 今年獲利表現看俏

遊戲商網石棒辣椒 (6468-TW) 去年 12 月中旬推出手遊鉅作《戀與製作人》，營運表現亮眼，業界人士預期，在抽成分潤後，今年全年可望為棒辣椒挹注每股純益達 3 元，加上棒辣椒今年將推出的手遊新作也有機會寫下佳績。法人認為，棒辣椒今年獲利看漲，營運將優於去年，擁有棒辣椒持股的遊戲營運商紅心辣椒 (4946-TW) ，也可望同步受惠。

棒辣椒為南韓網石遊戲 (Netmarble) 與辣椒合資成立的遊戲公司，負責台港澳地區遊戲代理營運與在地化服務，曾推出包括《天堂 2：革命》、《MARVEL 未來之戰》、《LINE 旅遊大亨》及《七騎士》等知名手遊，旗下獨家代理的遊戲包括《奇蹟暖暖》、《真 ‧ 全民打棒球》及《棒球殿堂 2017》。

棒辣椒去年 12 月中推出與中國蘇州疊紙網絡攜手合作的女性向手遊鉅作《戀與製作人》，該款手遊在中國市場推出時，首月營收達人民幣 2 億元，而在台港澳上市成績也不俗，上市 3 天內，便奪得台灣 App Store 和 Google Play 免費下載榜冠軍，及香港 App Store 免費下載榜冠軍，在台港澳推出至今，平均每日營收超過 150 萬元，預估可貢獻棒辣椒去年 12 月營收 4000 萬元。

由於女性手遊與一般 MMORPG 手遊相較之下，玩家對遊戲的忠誠度較高，《戀與製作人》除可望明顯推升棒辣椒首季營運動能外，業界人士預期，該款遊戲熱度至少可持續 1 年，在抽成分潤後，今年全年可望為棒辣椒挹注每股純益達 3 元。

除去年底推出的《戀與製作人》外，棒辣椒今年預計將推出 2 至 3 款手遊，其中一款為去年 12 月初在韓國推出，便寫下佳績的 MMORPG 手遊《劍靈：革命》，另一款則為同是 MMORPG 的手遊《拳皇：群星》，2 款手遊預計於今年第 2 季至第 3 季左右上市，可望再為棒辣椒帶來強勁的成長動能。

由於棒辣椒目前旗下仍有許多表現相當不錯的手遊，包括《天堂 2：革命》、《七騎士》、《石器時代 M》等，都將持續貢獻營收，再加上表現亮眼的新作《戀與製作人》，及今年即將推出的 2 款手遊。法人認為，棒辣椒今年獲利看漲，營運表現將優於去年，而辣椒目前持股棒辣椒約 5.8％，今年營運可望同步受惠。