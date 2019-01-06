美股一週展望─CPI數據、鮑爾談話、美中貿易談判

美中之間的貿易談判將是未來一週主導市場關注焦點，而投資人也將關注其他企業是否加入蘋果公司 (AAPL-US) 的行列，對獲利未能達到預期而示警。

鮑爾談話

讓週五 (4 日) 美股暴漲的聯準會 (Fed) 主席鮑爾下週四 (10 日) 將在華盛頓特區午餐會經濟俱樂部再次發表講話。預期在涉及升息問題時，他會再度重申耐心，對貨幣政策他也將再度強調靈活性。

蘋果公司將營收未達預期歸咎於 11 月中國的 iPhone 銷售突然下降，這記重拳被視為一種跡象，表明不僅貿易緊張局勢衝擊中國經濟，而且美國經濟和企業也感受到壓力。蘋果公司發表聲明前一天，12 月 ISM 製造業數據大幅下滑，部分原因就在於貿易摩擦。

保德信金融首席市場策略師 Quincy Krosby 說，「接下來兩週市場需要的是企業的正面展望。企業會告訴我們什麼？它們的客戶會告訴我們什麼？」「如果只是從極佳的獲利轉向更溫和的獲利背景，市場可以接受這一點；但如果展望疲軟且企業降低營收成長，市場受影響。」

標準普爾 500 指數週五飆升 3.3% 至 2531 點，本週上漲 1.7%。自去年 12 月 24 日收盤以來，標準普爾指數上漲超過 7.5%。

美中貿易談判

中國和美國將於週一 (7 日) 和週二 (8 日) 在北京舉行副部長級貿易談判，並預計在次週舉行另一輪會談。

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 表示，「中國將絕對是最重要的大事。」中國週五下調存款準備金率以鼓勵更多銀行貸款，其最新政策舉措意在結束經濟放緩。

經濟數據

經濟學家預計美國經濟成長將在下半年略微放緩至 2-2.5% 的範圍，但市場對經濟放緩的前景作出反應。由於新訂單急劇下降，12 月 ISM 數據特別令人沮喪。

Emanuel 表示，「問題是我們可能收到警告嗎？鑑於我們所看到的經濟數據，特別是新訂單項目的放緩，我們可能會收到警告，而問題是，它是否已在股價中反應？我們認為，大多數而言，它確已反應。」

在疲軟的 ISM 數據後，12 月就業報告出人意料地強勁，新增了 31.2 萬個非農就業人數，市場也將繼續高度關注數據。就業報告顯示勞動市場強勁，工資成長率為 0.4%。

「這個市場需要的是強勁的數據，一個非常強勢的數據，」Krosby 說，「這對一直擔心經濟可能停滯不前的市場是劑強心針。」

他表示，市場需要在環繞強勁數據的正面情緒基礎上上揚，「這是一個被空頭徹底攻擊過的市場，每當數據發布都被認為是負面的。我們當然能夠改變這種心態並在此基礎上繼續發展，但我們正等著看是否有賣家正在退場。我們必須知道他們是否還在那裡。」

下週公布的濟數據發布包括週一 (7 日) 的服務業 ISM 和週二 (8 日) 早上的國際貿易數據，但市場最期待的數據將是週五 (11 日) 的 CPI 通膨報告。

鮑爾週五 (4 日) 出席會議時表示，通膨不是 Fed 關注的問題，儘管存在擔憂，但經濟仍處於良好狀態。他還表示，Fed 正在關注市場，因其反映出的前景比數據顯示的更為疲軟。

鮑爾還表示，如果情況改變，Fed 會「有耐心」，靈活地並願意改變政策。這令市場感到安慰，股市走高。

Emanuel 表示，「當然，市場對 Fed 開始注意其升息週期的事實感覺更好，因為它表示基本上已結束了。從這個角度來看，它降低了 Fed 將像 2004 年和 2006 年一樣升息的可能性。它在 2000 年做到了，並且也在 1974 年做到了，當時引發了全面性的股市下跌和經濟衰退。」

他說，「這讓人們感覺更好，從我們的觀點來看，這使得目前所看到的技術性熊市更有可能只是個更短、更淺的非衰退性熊市。」標準普爾 500 指數曾短暫跌入熊市，盤中一度較歷史高點下跌逾 20%。

Emanuel 表示，Fed 引爆的大漲非常重要，因為它一直是市場關注的焦點。他預計 Fed 今年將保持利率不變，並將在年中宣布停止縮減資產負債表。

他表示，「這更強化大部分熊市已經過去的觀點，並且至少有人期望美中之間的溝通有望在未來幾週內改善，而不是變得更加對立。」