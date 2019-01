優群 (3217) 去年下半年受到 CPU 缺貨影響,營收成長不如預期,而展望今年,法人指出,由於目前優群 Type C 已通過 Intel 的 Thunderbolt3 認證,再加上客戶今年放量出貨下,預計今年 Type C 貢獻將明顯放大,有望推升營收呈雙位數成長。法人表示,優群去年在 Type C 營收占比約 5%,今年在放量出貨下,占比有望提升至 10%;而在 M.2 方面,則受惠於網通產品的增加,占比由 30% 提升至 35%。



而在中美貿易戰部分,法人則提到,優群主要成本增加在於運輸至中國以外組裝廠的運輸成本增加,然由於公司產品體積較小,因此評估目前對成本增加沒有太大影響。