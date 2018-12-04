鮮活果汁前11月營收29.82億元 年增9.29%超越去年全年

鮮活果汁 - KY (1256-TW) 今 (4) 日公布 11 月營收為 1.62 億元，月增 3.18%，年增 6.55%，也創歷年同期新高，累計前 11 月營收為 29.82 億元，並已超越去年全年營收，較去年同期成長 9.29%。

鮮活主管指出，鮮活果汁 11 月營收創歷史同期新高，主要來自口感添加物與糖漿等新產品銷量穩定成長，且公司也積極投入開發相關產品，強化在茶飲淡季的成長動能。其中，已著手開發 3 年，可作為豆奶、甜品、烘培產品及其他豆製品之豆粉原料產品，目前已有少量試產，預計明年上半年昆山廠完成新產線擴充後開始量產。

鮮活進一步表示，從往年業績來看，10、11 月為公司除春節當月以外營運表現最淡的月份，此屬正常情況。展望明年，鮮活昆山、廣東與天津三廠的新產能將陸續於上半年加入營運，總產能將自目前 7.5 萬噸年產能，提升至 9.5 萬噸，公司因應客戶多元化與提高客製化能力等考量興建的自動倉儲設施，也將加入營運，可望為公司注入新成長動力。

鮮活第 3 季稅後純益為 1.62 億元，季增 3.59%，年增 35.09%，單季每股純益為 5.26 元。累計前 3 季稅後純益 3.84 億元，年增 48.36%，每股純益為 12.47 元。