鮮活2018年營收創高 年增逾1成

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 在新客製化產品銷售奏功下，去年 12 月營收達 2.41 億元，月增 48.96%，年增 29.98%，推升全年營收 32.23 億元，創新高，年增幅達 10.6%。

鮮活果汁第 4 季進入淡季，營收為 5.59 億元，季減 45.58%，年增 9.83%；鮮活指出，由於開發新鮮、健康新產品研發，其中風味糖漿及口感添加物，不受季節影響，依據不同參數及製程，提供客戶少量多樣的客製化飲品原料，因此 12 月及第 4 季合併營收，雙創同期新高。

鮮活果汁 2018 年全年營收達 32.23 億元，主要是受惠中國市場對健康飲品意識及需求帶動，以產品研發技術，並運用口感添加物及微乳化技術升級，透過原物料共同性使用，與客戶打造零庫存模式，帶動 2018 年全年合併營收攀峰，年增率達 10.6％。

鮮活果汁現階段擁有昆山、天津及廣東三大廠，合計總產能為 7.5 萬噸，為進一步提升大陸市場滲透率，2018 年已逐步進行產能擴增，公司看好華南、華北市場不亞於華東市場，將複製華東地區的商業模式，預期 2019 年上半年在新產能挹注下，總產能可望提升至 9.5 萬噸。

鮮活果汁去年第 3 季稅後純益為 1.62 億元，季增 3.59%，年增 35.09%，單季每股純益為 5.26 元。累計 2018 年前 3 季稅後純益 3.84 億元，年增 48.36%，每股純益為 12.47 元，鮮活的 2018 年前 3 季獲利已超過 2017 年全年。。