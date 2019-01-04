【亞洲投顧】合晶還是破低點

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，之前盤整龍哥就跟大家分享，大獲利行情要來了，1/2 親帶會員實際對帳單大賺 + 85 萬元，這就是紀律操作，享受行情，不用因為連假影響操作。不過大盤跌破短線支撐之後，盤勢偏弱，今天直接跌破 9400 點，盤勢當然偏空，要注意回測 9000 點，但是今天有長下影線的初步止跌訊號，下周站上今天高點就能夠正式止跌，持續觀察，不急著操作，大家一定要控制風險。先前大盤千點下跌和 600 點反彈，只要按照訊號操作就是有大獲利，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬，12/3 出現 + 50 萬的獲利，1/2 又出現 + 85 萬大獲利。

11 月初推薦而且分享的義隆大賺 + 30%，智易大賺 + 20%，大家到底有沒有獲利呢？盤勢偏空也開始找機會佈局個股的空單，之前放空的合晶和中美晶股價都很弱勢，被動元件股價也都破低點，這就是趨勢的力量。龍哥提醒大家，盤整之後，按照經驗會有 "大" 行情，沒有獲利的朋友，後面的行情不要再錯過了，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接行情。

主力股的多空一定要分清楚，操作才會明確。多方格局股票有 3596 智易，6285 啟碁，3037 欣興，3234 光環，5349 先豐，2377 微星，3290 良維等等；空方格局股票有 2327 國巨，2492 華新科，6173 信昌電，2481 強茂，5483 中美晶，6182 合晶，6488 環球晶等等。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 9474 點開始偏空操作，突破 9427 點移動停利。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估