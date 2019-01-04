三個月內六度呼籲抄底美股 這名摩根大通分析師終於認錯了

六度呼籲抄底的分析師承認錯誤，但仍然看見美股積極的一面。

12 月 3 日，摩根大通量化和衍生品策略主管 Marko Kolanovic 在報告中指出，隨著聯準會放緩升息腳步、中美在 G20 期間會面取得顯著進展，短期市場的上行走勢「非常明顯」。

12 月 7 日，Marko Kolanovic 再一次發布報告，怒斥「專業網站生產真假摻雜的新聞，往往在某種程度上歪曲了賣方研究結果，放任網站評論區的偏激發言」。

不過美股並沒有出現他想象中的調整到位、觸底反彈，標普 500 指數又下跌了超過 10%，所有板塊當月均獲得下跌，道瓊斯工業平均指數期間的波幅超過 4000 點。

時隔一個月，Marko Kolanovic 仍然懷揣着希望。坦然承認看錯之餘，他還在報告中指出，現在是時候轉向價值投資了。

Marko Kolanovic 在 10 月以來的六次唱多

10 月 12 日，美股經歷下半年第一輪大跌以來，Marko Kolanovic 至少六度發布唱多報告。從市場走勢來看，投資者明顯沒有相信他的結論。

「12 月證明了我們認為市場年底會反彈、全年仍然上漲的判斷錯了。」1 月 3 日周四，Marko Kolanovic 在新一期報告中承認，「過去一個月，股市投資者的信心幾乎完全崩潰。」

這名分析師再一次重新分析了一個月前的看多基礎。Marko Kolanovic 提到，當時股票倉位接近紀錄低位，估值接近五年新低，還有聯準會方面和中美貿易談判推進的利多。但是，在流動性抽干，散戶逃離，基本面惡化和政治風險的面前，一切都「微不足道、為時已晚」。

「看起來 G20 和鮑威爾的講話足以刺激市場在 12 月出現反彈，但事實上，美國政治的不確定性、12 月的 FOMC、經濟數據的放緩、負面消息在社交媒體周期中的循環，已經摧毀了本就脆弱的情緒。」Marko Kolanovic 提到。不過美國金融部落格 ZeroHedge 嘲諷稱，一個策略師的工作就是預測「流動性抽干，散戶逃離，基本面惡化和政治風險」。

Marko Kolanovic 仍然認為，近期股票的資金流展現出買入信號。散戶投資者在賣出股票，但大型的養老金基金正在買入，Marko Kolanovic 指出，從歷史經驗來看，跟隨機構資金往往能獲得不錯的回報。

「散戶投資者往往被認為是市場的反向指標。通常來說，散戶往往在氣勢高漲時買進，在恐慌時期賣出。」Marko Kolanovic 提到，「你可以看到，在大型共同基金買入後，往往能實現收益。」

他還補充提到，類似大型養老金基金這樣的機構，往往能更好地把握入市時機，這在 2002 年、2008 年和 2011 年都得到了印證，相關基金都在周期底部買入股票。

「對於不加槓桿的投資者，以及對市場間波動性不太敏感的投資者來說，養老金基金買入可能是一個基金的市場信號。「這名摩根大通策略師認為，未來市場仍有望取得良好表現。