NEC海底電纜資料傳輸量將提高3成

日經報導，全球知名的海底電纜大廠 NEC (6701-JP)，開發出可將資料傳輸量提高 3 成的技術。

隨著網路應用的普及與擴大，跨國間的資訊傳輸量不斷增加，海底電纜所扮演的角色也愈形重要。各國的電信公司還有谷歌這類的 IT 巨擘，都積極的在這塊市場佈局。如何在現有的設備上提升傳輸效益，也成為各家業者的發展重點。NEC 也希望藉由獨自的技術，拉大與對手間的差距。

海底電纜利用光纖來傳遞資料，在經過一段距離後即會產生光衰，必須間隔數十公里就設置光增幅器。NEC 改良光增幅器的性能，使得大量資訊在進行傳遞時也不容易出現衰減，進而增進海底電纜的傳輸效益。

此外，光增幅器的運作需要消耗電能，一般來說消耗愈多電能也可獲得更高的輸出功率，但是電纜也必須加粗。這產生了另一個後遺症，也就是海底電纜的直徑斷面也會跟著加大，不僅銅線的使用會拉高成本，布纜船所能裝載的纜線也會跟著減少，提高海底電纜的鋪設成本。

海底電纜斷面 (圖片來源：AFP)

NEC 的這項新技術，可在一秒內傳送 5 千枚 DVD 的資料量。最快可在 2019 年春天商用化，估計屆時的舖設成本會維持在目前相同的水準。

由於雲端應用的普及、IoT 應用的成熟、還有未來的 5G 題材，海底電纜所扮演的角色也會愈來愈吃重。NEC 與主要對手的 TE SubCom 還有諾基亞等的通訊技術，被認為彼此不相上下。如果 NEC 能大幅拉開技術上的差距的話，也將鞏固在海底電纜的地位。

NEC(6701-JP)4 日在東京股市的股價表現，收盤時上漲 1.53% 股價收在 3315 日圓。