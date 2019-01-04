高階產品出貨增 桂盟今年動能回溫 營運添柴火

隨中國共享單車退燒，連帶影響鏈條大廠桂盟 (5306) 今年在單車部門的業績表現，然受惠於電動自行車鏈條及 10-11 速鏈條訂單的比重提升下，法人預估，去年第四季毛利率有望維持第三季的高檔表現，而今年在高階產品佔比增加下，營運表現有望優於去年。法人指出，桂盟去年除了受到中國共享單車衰退影響外，中美貿易戰的關稅問題也導致整車廠訂單收斂，而在新興市場部分，也由於貨幣兌美元貶值，出貨速度減緩，但在高單價的電動自行車及 10-11 速鏈條出貨成長下，去年營收表現有望與 2017 年持平，但獲利表現恐較前年保守。



展望 2019 年，法人認為，受惠於電動自行車及高階自行車鏈條出貨占比增溫，再加上原物料價格相對友善，單車部門將為今年主要的獲利貢獻；在機車鏈條部分，今年在東南亞市場出貨持續成長下，將成為營收成長重要動能；然汽車部門，則因中國車市疲弱，業績成長性較為保守。



此外，桂盟推出的 12 速鏈條，目前僅用在補修市場，市佔較小，然隨電動自動車在歐洲持續成長，再加上下半年日廠有望推出 12 速模組，將有助於桂盟在高階產品的出貨表現。