桂盟營運走出谷底 全年營收可望再突破50億元

全球第一大金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 11 月合併營收 4.28 億元，月增 12.01%，為近 6 個月來新高，依桂盟最新出貨狀況估算，12 月營收仍將維持 11 月營收以上，全年營收可望再突破 50 億元，也與去年相當，桂盟認為，營運將逐步脫離谷底。

同時，桂盟在歐美自行車鏈條補修市場以及電動自行車鏈條市占率持續擴增；新併入「汽車正時系統」事業部門，在新產品新客戶有利布局帶動下，前 11 月合併營收達 46.1 億元，年增 2%，而 12 月營收雖然比不上去年同月的 5.34 億元，但今在 4.28 億元之上，全年營收育達 50 億元以上的水準。

桂盟的營運獲利能力今年逐步走高，第 3 季毛利率已上揚到 43%，季增 3.52 個百分點，單季稅後純益 2.01 億元，每股純益 1.6 元；前三季累計合併稅後純益 7.1 億元，年減 9.36%，每股純益 5.63 元。法人估，雖然桂盟今年營收維持與去年相同水準，但在原物料成本走高而侵蝕獲利之下，全年獲利將較去年略減。

同時，在全球電動自行車銷售一路走旺同時，桂盟表示，公司在電動自行車專用鏈條、超高階運動休閒車鏈條布局與產能，也隨市場需求增大而陸續布建，將用來滿足來自高端品牌、組車廠以及補修市場的強勁需求。