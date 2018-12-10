桂盟11月營收4.27億元創近半年新高 月增12.01%

全球第一大金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 今 (10) 日公布 11 月合併營收 4.28 億元，月增 12.01%，為近 6 個月來新高，但年減 10.28%。桂盟認為，營運將逐步脫離谷底。

同時，桂盟在歐美自行車鏈條補修市場以及電動自行車鏈條市占率持續擴增；新併入「汽車正時系統」事業部門在新產品新客戶有利布局的帶動之下，前 - 11 月合併營收達 46.1 億元，年增 2%。

桂盟在第 3 季毛利率已上揚到 43%，季增 3.52 個百分點，單季稅後純益 2.01 億元，每股純益 1.6 元；前三季累計合併營收達 37.82 億元、稅後純益 7.1 億元，每股純益 5.63 元。桂盟今年前三季稅後純益 7.1 億元，年衰退 9.36%。

桂盟主管指出，2018 下半年起受全球貿易關稅的對抗，整體經營環境產生明顯變動，最終消費者持觀望態度而放緩需求，對桂盟營運造成影響。而桂盟集團全球布局完整，在台灣、越南、中國大陸都設有生產據點；在歐洲、美國、印尼等地設有銷售服務據點，桂盟也做好出充足的準備，將運用集團多點生產、即時服務等營運彈性、優勢來面對外在環境的變化。

同時，在全球電動自行車銷售一路走旺同時，桂盟表示公司在電動自行車專用鏈條、超高階運動休閒車鏈條的布局與產能也隨著市場需求增大而陸續布建中，用以滿足來自高端品牌、組車廠以及補修市場的強勁需求。