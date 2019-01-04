泰國30年來首個熱帶風暴預計今晚登陸 多數遊客撤離 機場關閉

泰國 30 年來的首個熱帶風暴，預計會在週五 (4 日) 晚間登陸，將帶來時速達 80 公里的暴風，數千人因此前往內陸避難，目前所有航班和渡輪服務已經暫停。

氣象官員警告，帕布 (Pabuk) 預計晚間 7 點登陸，泰國南部 15 個省份可能出現強降雨和暴風，這些地區分佈著一些全球最大的天然橡膠種植園，還有幾個熱門旅遊地點的島嶼—包括蘇梅島 (Koh Samui)、帕岸島 (Koh Phangan)、濤島 (Koh Tao)，以及安達曼海的島嶼，如普吉島 (Phuket) 和皮皮島 (Koh Phi Phi)。

泰國政府發言人表示，目前正是泰國旅遊旺季，這些島嶼上有許多外國遊客，他們在兩天前就提醒遊客，需留意即將到達的熱帶風暴，大部分遊客應該都已離開這幾個受影響的島嶼。

熱帶風暴和颱風在泰國登陸非常少見，上一次熱帶風暴在泰國登陸是在 1962 年，當時重擊了 12 個省份，並造成 900 人死亡。過去唯一在泰國登陸的颱風是 1989 年的颱風蓋伊 (Gay)。

蘇梅島地區負責人 Kittipop Roddon 週三表示，島上約有 2 萬名遊客，這是泰國第二大旅遊地點。他說，全島現在完全與大陸隔離，各種運輸自週二以來已經停止，不過島上仍有足夠的食物和用品可以度過難關。

一些較小島嶼的安全，則較令人憂心。濤島負責人表示，由於地處偏遠，任何緊急救援行動在濤島都會很困難。目前帕岸島估計約有 15000 名遊客，濤島有大約 4000 名遊客。

泰國氣象部門表示，此次風暴將將從周四持續至週六，對泰國南部東海岸造成重大影響。