華通12月營收下滑幅度大 股價重挫跌破每股淨值

蘋果 (AAPL-US) 大砍首季財測，台股蘋果供應鏈股價也重挫，其中大立光 (3008-TW)、可成 (2474-TW)、鴻海 (2317-TW) 等股價皆下跌，反映需求降溫的利空，概念股之一的華通 (2313-TW)，去年 12 月營收估將呈現 2 成以上的月衰退，今 (4) 日股價跌幅逾 3%，並跌破每股淨值的 19.3 元。

華通去年 11 月營收達 53.91 億元，創當年新高，月增 3.65%，年減 6.71%，累計 2018 年前 11 月營收 468.15 億元，年減 2.99%，但華通去年 12 月營收因出貨下滑，營收估將有 2 成以上月衰退。

由華通歷年營收走勢分析，由於手機客戶端與大立光相似，公司月營收約落後在大立光之後 1 個月，大立光 11 月營收月衰退達 23.08%，法人推估，華通去年 12 月營收落點應在 41.5 億元，也為去年下半年進入旺季以來新低。

法人推估華通 2018 年全年營收為 509.65 億元，年減 5.56%。

華通去年第 3 季稅後純益 9.85 億元，每股純益 0.83 元，累計去年前 9 月稅後純益 19.64 億元，年減 15.6%，每股純益 1.65 元。