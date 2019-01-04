台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月4日

熱錢大撤退，匯市昨（3）日爆量重貶，資深匯銀主管估計，外資昨天大舉匯出逾 12 億美元，即使出口商蜂擁拋匯，仍不敵外資買匯力道，新台幣匯率收盤貶值 9.2 分，收 30.886 元，為三周新低，總成交量飆上 24.25 億美元，為近三個月最大。

華爾街日報報導，基於外界對於今年美國經濟前景轉趨悲觀，根據聯邦基金利率期貨的最新走勢顯示，市場投資人押注聯準會（Fed）今年全年都不會升息的機率已經超過 9 成。

金管會 3 日宣布將預告法規，讓金融資產證券化與不動產證券化導入私募滿三年、有現金流量及增強信用保證，即可申請轉公募，及證券化發行可採五年內總括發行制度，金管會強調，此一開放希望能促進民間資金投資公共建設。



經濟日報

熱錢落跑 台幣爆量貶

庫克挫敗 蘋果砍財測

台積 3 奈米廠 用水有解

工商時報

今年才剛開始... 新台幣即貶 1.53 角

市場逾 9 成機率 認為美今年不升息

引資金入公建 金管會再出招

聯合報

離岸風電可私募轉公募

僑外資來台投資 85% 可事後申報

月薪逾 20 萬主管 擬適用責任制

蘋果日報

尖牙股崩壞 智慧機淪 PC 化

最慘果粉巴菲特 一夕虧 900 億

「4P」選股法 挑出防禦型科技股

中國時報

景氣低迷 製造業連 6 月黃藍燈

愛瘋失寵 電信三雄降價衝買氣

陸資從嚴認定 增協議控制

自由時報

離岸風電開發商︰台灣政治風險巨大

傷敵也自傷 川普難再說貿易戰是好事

電信商投資砸大錢 民眾 5G 飆速代價高