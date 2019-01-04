大同經營權之爭 市場派質疑大同對華映背書保證之擔保品造假

大同 (2371) 經營權爭奪戰，市場派再出招！因質疑大同歷來為華映 (2475) 背書保證額度時，華映所提供鑑價高達 175.5 億元之擔保品有造假之嫌，恐損及大同股東權益，因此將訴請大同審計委員會一個月內對全體董事及獨董提起訴訟。市場派週四 (3 日) 由大同工學院畢業的資深會計師，同時也是現任大同校友會理事長巫鑫召開記者會，批大同全體董事涉違法背書保證，須與華映對大同連帶負擔 20 億賠償責任。



除此之外，巫鑫也質疑大同董事會涉及違反證券交易法「以直接或間接方式，使公司為不利益之交易，且不合營業常規，致公司遭受重大損害」。因此將依證交法準用公司法的規定，訴請大同公司審計委員會為大同公司於一個月內對全體董事及獨立董事提起訴訟。



針對華映聲請重整之事，巫鑫認為內幕疑點重重，尤其大同董事會歷年通過對華映背書保證額度時，對華映所提供擔保品的鑑價，在 2017 年 11 月還宣稱華映提供全資持股之擔保品「華映百慕達」股權價值有 175.5 億元，怎可能在短短一年後的今天，華映即因無法展延與無法償還香港民生銀行 5300 萬美元，約 16.4 億台幣的債務，而宣布聲請重整。