創新藥「巨無霸」誕生！百時美施貴寶740億美元收購新基製藥

2019 年剛剛開始，醫藥行業就迎來了有史以來規模最大的巨額併購之一。

1 月 3 日周四，美國製藥巨頭百時美施貴寶（Bristol-Myers Squibb）宣布將以現金加股票的形式收購生物製藥公司新基製藥（Celgene），作價 740 億美元。

美股盤前，百時美施貴寶跌逾 14%，新基製藥漲超 30%。周四收盤，百時美施貴寶收跌 13.26%，報收 45.12 美元，創 2013 年 6 月以來最低，盤中創 52 周新低 44.30 美元，盤後繼續下跌。

新基製藥收漲 20.69%，報收 80.43 美元，創 2018 年 10 月中旬以來最高，盤後繼續漲 0.4%。

根據協議，新基製藥股東將以 1 股新基製藥股票換 1 股百時美施貴寶和 50 美元現金。這也就意味著新基製藥的估值為美股 102.43 美元，較其 1 月 2 日的收盤價高出 54%。

此外，每持有一股新基製藥股票，該公司股東還可以獲得一項可交易的期待價值權（買方承諾如雙方約定的條件滿足，買方將在交割後向賣方支付額外收購價款）。

百時美施貴寶在聲明中表示，此次交易將創建一家尖端專業的生物製藥公司，通過創新藥和領先的科學能力，力求滿足癌症、炎症、免疫疾病及心血管疾病患者的需求。

合併後的公司將擁有 9 種產品，年銷售額超過 10 億美元，在上述醫藥領域具有顯著的增長潛力。

另外，合併後的新公司預計將在近期推出 6 款新藥，潛在營收超過 150 億美元。

交易預計在 2019 年第第三季完成。此後，百時美施貴寶股東預計將持有新公司約 69% 的股份，新基製藥股東預計持有近 31% 股份。

百時美施貴寶董事長兼 CEO Giovanni Caforio 還在聲明中稱，雙方共同創造的創新生物製藥領軍企業將擁有首屈一指的特許經營權和廣泛的產品線，可以推動可持續增長。

值得注意的是，新基製藥最為暢銷的多發性骨髓瘤藥物 Revlimid 的專利保護將在 2022 年到期，投資者對此頗為憂慮。在過去的一年中，該公司股價已經下跌超過 37%。

而在收購新基製藥後，百時美施貴寶將獲得 Revlimid 的控制權，而這一藥物正是近年來最為成功的癌症藥物之一。