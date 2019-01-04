必治妥砸 740 億美元併Celgene 分析師：好交易但價格有點貴

大型藥廠必治妥 Bristol-Myers Squibb (BMY-US) 週四 (3 日) 表示將以約 740 億美元的價格收購生技公司 Celgene (CELG-US)，成為全球最大的製藥公司之一，並將兩家重要的抗癌藥物企業合併。此交易金額，含債務，將達 950 億美元。

然而，這筆交易將給必治妥及 Celgene 帶來不同的挑戰，一些華爾街分析師質疑合併後的 25 億美元節降成本數字，使必治妥股價收盤下跌 13.26% 至 45.12 美元。

Celgene 因併購案股價漲 20.69% 至 80.43 美元，但去年跌幅約 39%。Celgene 股東應能以每股獲取 1 股必治妥股票，及 50 美元現金，意思就是每股 102.43 美元，為週三 (2 日) 收盤溢價約 53.7%。

Celgene 股價趨勢圖

必治妥最重要的癌症免疫治療 Opdivo 已經在競爭對手，藥廠默沙東 Merck (MRK-US) 的 Keytruda 下失去了許多光彩，而 Keytruda 佔據了最有利可圖的腫瘤市場 - 晚期肺癌 - 的主導地位。

與此同時，Celgene 經歷了備受矚目的臨床失敗，而其多發性骨髓瘤 (multiple myeloma) 藥物 Revlimid 的美國專利權也將於 2022 年逐步淘汰。

SunTrust Robinson Humphrey 分析師 John Boris 說道，「做這項交易清楚地表明 Opdivo 在肺癌的領域顯然是一個問題」。還有股東擔心，開發中的藥物沒有足夠的銷售量來抵消 2022 年到 2026 年之間失去專利的主要產品。Boris 認為，來自 Revlimid 的現金流可以讓必治妥有時間償還債務，並支付另一筆新併購交易的資金。Revlimid 預計 2018 年的銷售額將達到近 100 億美元。

必治妥預計，於 2022 年此交易可節降成本 25 億美元，而節降的 55% 將在基本管銷費用、35% 將由減少研發費用、而 10% 將由生產貢獻。

必治妥預計，未來 2 年內將推出 6 款新藥物，而 5 款將由 Celgene 貢獻。Celgene 以 90 億美元收購 Juno Therapeutics，和與藍鳥藥廠 (BLUE-US) 的合作，帶來了具有革命性 CAR-T 療法的經驗。 該療法從患者身上獲取免疫細胞，讓他們更好地識別和攻擊癌症並將其返回給患者。

現任 Celgene 執行長 Mark Alles 也將於此交易完成後離職。自 2017 年 10 月上任以來，一個昂貴的實驗性 Crohn 疾病藥物的產品失敗、延遲認可的 ozanimod、管理層改組，都使該公司損失了超過一半的市值。

BMO 資本市場分析師 Alex Arfaei 表示，該交易幫助必治妥從其 Opdivo 和 Yervoy 癌症免疫療法多樣化，雖然併購妥當，但價格似乎較昂貴。

Baird Equity 分析師 Brian Skorney 對於必治妥預計價值共 150 億美元營收的 6 個後期產品表示懷疑，認為可能高估了。