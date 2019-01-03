【日盛投顧】9日KD又向下交叉

◆盤勢分析

1. 台股周四因前一天美股 APPLE 盤後大跌，使得指數走弱，終場指數下跌 61.72 點，跌幅 0.65%，收在 9492.42 點，成交金額為 898.57 億元，量增價跌。

2. 台股本波自 9400 點上漲到 12/3 高點 10148 點，因遇季線壓力而拉回，迄今季線壓力始終未過，加上量能低迷，更不易馬上攻堅，因此現階段台股將以盤代跌作整理，周四最低點來到 9474 點，留部分上影線，目前季線約在 9750~9800 點間，而季線即將扣抵 9400 點低檔位置區，因此下周的 12 月營收公布與 3008 大立光法說會等因素就將決定季線可否克服的觀盤重點。近日 9 日 KD 又向下交叉來到 29 與 33 附近，略不利於多方上攻，短線大盤仍守前波低點 9400 點附近，預估大盤極短線將在 9400~9800 點間整理，仍可低接高出來回操作。

3. 櫃買指數跌幅 0.69%，收在 123.03 點，先前櫃買指數拉回到季線附近三次都出現止穩，因此季線可作為觀察點，目前季線約在 121 點附近，又 10/11 長黑 K 線高點 122 點附近，因此 121~122 點此處將成為上櫃觀察重點區，近期季線剛翻揚中，短線 KD 技術指標剛在低檔向上交叉，因此逢低建議可留意布局，重點類股在生技類與網通類。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 62.42 億元；外資 - 88.76 億元、投信 - 7.45 億元、自營商 + 33.79 億元。

網通、工業 4.0、光碟片、生技、自行車、紡織製鞋等族群逆勢中見買盤

1. 電子類股:

(1) 網通族群: 在看好 5G 產業發展，買盤持續增溫擴散相關族群，包括 6285 啟碁、5388 中磊、4908 前鼎、4903 聯光通、6470 宇智與 3163 波若威等股上漲，由於部分業者業績迄今仍不佳，因此仍以有獲利個股為追蹤基礎。

(2) 工業 4.0 族群: 此族群長期產業發展看佳，因此包括 2308 台達電、2395 研華、3169 亞信與 2356 英業達等股買盤再度回流，雖然長線走勢緩慢，但持續走揚中，可持續追蹤。

(3) 光碟片族群: 因 2349 錸德轉投資錸寶即將掛牌而帶動買盤，也帶動此族群 2323 中環等股買盤，由於本業尚出現虧損，因此仍得留意營運面發展。

2. 非電子類股

(1) 生技族群: 由於族群股本較小，加上進入旺季，近日類股公司釋放利多頻頻，包括 8436 大江、1760 寶齡富錦、4736 泰博、4726 永昕、3176 基亞、4107 邦特與 4174 浩鼎等股陸續走強，由於族群買盤漸增中，可持續留意各公司法人買盤為何。

(2) 自行車族群: 因今年營運不差，中期買盤挹注，包括 9914 美利達與 9921 巨大等股近期相對盤勢穩定，因此可高出低接來回操作。

(3) 紡織製鞋族群: 因盤勢不佳，使得獲利穩定的此族群再受法人青睞，包括 9910 豐泰、9904 寶成與 1477 聚陽等股走強，預期科技股走勢不佳之下，仍可持續獲得法人青睞。