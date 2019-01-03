【華冠投顧】外資賣，權值股無力，台股破9500點!

昨晚美股小紅，台股開低後一度拉升至紅盤，可惜權值股 + 被動元件 + 矽晶圓等族群無力，震盪走低，收盤下跌 61 點，9492 作收，成交量 898 億元，價跌量增格局。

美股昨晚戲劇性的開低震盪走高，最後收紅，不過台股並未受此激勵，指數開低震盪走低，跌破 9500 點，距離 12/26 低點 9473 及 10/26 低點 9400 不遠已，台股處境堪憂且外資現貨與期貨市場仍皆站在賣方，今日賣超 88.7 億元，籌碼不利多方，不過台股在連續下跌後整體量能已回升，5 日均量大於 10 日均量，預估落底時間已到數計時中，在此不宜再追空。盤面強勢族群開始輪動輪漲，今除了 5G 外，生技股表現強強滾，另還有自行車族群也紅通通大漲…!5G 包括前鼎 (4908)，聯光通(4903) 漲停，先豐 (5349) 大漲 6.77%，生技股包括基亞 (3176) 漲停，亞獅康 (6497)，中裕(4147)，中天(4128)，達邦蛋(6578)，聯合(4129) 等表現比大盤強勢，自行車群包括巨大 (9921)，美利達(9914) 及日馳 (1526) 等抗跌大漲!

台股雖有破底危機，不過請投資人反向思考，有危機才有轉機，才有逢低布局卡位主流族群個股的機會，建議逢低進場。

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