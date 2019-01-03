玉山金旗下玉山銀開辦AI挑戰賽 祭出獲勝者即有工作面談機會

長期投入金融科技創新的玉山金 (2884) 旗下玉山銀，宣布與趨勢科技跨業合作，即日起共同舉辦為期三個月的「玉山人工智慧公開挑戰賽」。玉山銀表示，此活動不限制選手背景，不論業界好手或大學生皆可參加，獲勝者有機會獲得銀行相關職務面談機會。玉山銀指出，此競賽提供豐富的去識別化數據，除考驗參賽者大數據的處理能力，更需要機器學習中特徵抽取的洞察能力，能讓參賽隊伍透過模型設計的方式，進行金融交易預測，找尋客戶的關鍵行為或特質。



玉山銀透露，此競賽活動目的是為了集結台灣優秀的 AI 人才，藉由 AI 精準預測目標，激盪出不同的火花，因此獲勝隊伍成員除了獎金，也將獲得銀行實習及相關職務的面談機會。