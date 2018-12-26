全球首部OTP刷臉ATM登台！玉山金旗下玉山銀搶先布局雙北5據點

全球首部結合 OTP(動態密碼)刷臉 ATM 正式登台！玉山金 (2884) 旗下玉山銀宣布，未來取款不必再攜帶提款卡，僅須看一眼鏡頭、輸入密碼，即可完成領取現金。玉山銀表示，即日起雙北設置 5 個據點，可搶先體驗更快速、直覺、更便捷的刷臉提款服務。玉山銀刷臉 ATM 結合尖端生物辨識技術，服務範圍涵蓋如同證件拍照機的「留臉」功能，可因應胖瘦、髮型變化而調整的「更新刷臉 ID」功能，0.3 秒即可完成辨識的「掃臉」功能，並提供顧客可依據自主意願而終止服務的「註銷」功能，同時推出刷臉 ATM「智慧語音」功能，引導顧客可以精確對準鏡頭快速掃臉。



玉山銀表示，經行員實測，使用者無須眨眼或微笑，便能有效分辨出真人或非活體的差異，因此不用擔心他人盜用自身照片或影片來留臉或提款。



玉山銀強調，臉部辨識引擎部分導入 AI 技術，經百萬張人臉訓練下辨識精準度可達 99.5% 以上，不過使用時須留意眼鏡反光、是否遮住眉毛，都可提升辨識成功率。



不過，首次開通者須攜帶金融卡，至臨櫃驗證才能申辦動態簡訊，強化身分驗證機制，須 60 秒內正確填寫綁定手機簡訊中的 6 位數動態密碼，才能繼續留臉。



玉山銀表示，即日起以 5 個據點正式上線，分別有營業部、城中分行、玉山科技大樓、玉山希望大樓及家樂福總公司。