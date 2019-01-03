法興：一切只是開始 準備迎接美股50%大跌吧

法國興業銀行（法興）的分析人士警告，動盪的 2018 年只是開始，2019 年，全球股市可能會遭遇更慘烈的大跌。

雖然 2018 年美股創下十年最大跌幅，但法興企業與投資銀行業務的量化研究負責人、策略師 Andrew Lapthorne 指出，相比一年跌去 10.4% 的 MSCI 全球指數和跌 16.6% 的新興市場，美股還算沒有跌得那麼慘的少數派，標普和納指全年分別下跌了 6.2% 和 3.9%。未來它們可能跌幅遠超於此。

Lathorne 在美東時間本周三的報告中寫道：

「雖然去年回報令人失望，媒體報導儘是絕望的標題，但看起來我們才處於拋售的開頭。」

投資大眾將熊市鎖定為價格至少下跌 20%，而「在一個正常的熊市，股票跌去 50% 或者更多是常事。」

Lathorne 認為，2017 年異乎尋常的低波動成為 2018 年市場困境的推手，交易者試圖從一個平靜的市場轉向越來越反映當今風險的市場，但轉型失敗。

Lathorne 的以下圖表展示了一個有趣的發現：在一些媒體報導認為上周美股反彈表現不錯的時候，9% 的標普 500 成分股較高位跌幅至少達到 50%，占比和同類跌幅的 MSCI 歐洲股指成分股相當。而在標普 1500 指數中，已有 18% 的成分股較三年前高位跌去至少 50%。

無獨有偶，預測到 2008 年大宗商品大跌的商品大佬 Dennis Gartman 在 2019 年第一篇投資通訊 Gartman Letter 中就表現得近些年更悲觀，預計股市會跌得更深。而且他憤怒地指責有些報導美化上周美股反彈的表現，那些媒體稱，標普 500 並未進去熊市。

Gartman 寫道，我們可能希望、甚至預期反彈會持續短暫的一段時間，但我們明確表示，反彈從性質上是曇花一現的，現在無疑已經在得到證明。



而早在兩個多月前華爾街見聞就提到，另一位大牌法興分析人士、首席外匯策略師 Kit Juckes 當時表示，長達十年的牛市已經結束，美國經濟增長時期已經過去。發達國家在受到貨幣緊縮的影響。

信心正在下滑。每個國家、每個市場或許都有它們具體的原因，但是從源頭看，這一切都始於金融危機後的量化寬鬆、以及當前的緊縮政策。

Juckes 認為，基本面是一個更重要的驅動因素，而根源最終在於市場情緒。

一旦股市開始恐慌式下跌，所有人都會加入「割肉拋售」的隊伍。一旦投資者感到緊張，壞消息的影響就會被不自覺的放大。



兩周前，前聯準會主席葛林斯潘表示，近期股市的波動顯示，牛市已經結束，市場不太可能穩定下來並再次走高。雖然根據以往歷史，市場仍有可能繼續上漲，但「在那個走勢的末期，投資者應該「趕緊尋找掩護」 。他還指出，長期利率的顯著上漲是「導致股市下跌的關鍵因素。」

上周美股雖然累計上漲但大起大落。上周一、聖誕前夕，美股暴跌，道指創史上最差聖誕前夜表現，標普繼上上周五納指之後也跌入熊市，但聖誕次日，三大股指均創九年半來最大單日百分比漲幅，道指史上首次漲幅超過 1000 點。

上周四，美股盤中回吐前一日的多數漲幅，尾盤集體轉漲。上周五，美股幾度 V 形反轉，一天三度轉跌，道指日內振幅 400 點，和標普雙雙收跌，納指收漲 0.8%。

本周一，美股延續震盪，三大股指集體低開，盤中均轉漲。