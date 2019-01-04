小米切割紅米 小米品牌定調為中高階機種

新的一年開始，小米就展開大動的布局。1 月 3 日，小米透過官方微博公布全新獨立品牌紅米 Redmi，並宣布將於 1 月 10 日舉行新品發表會，外傳紅米將成立獨立公司，而剛加入小米的前金立總裁盧偉冰將負責紅米的營運。

圖: 小米

而從官方宣傳的海報來看，Redmi 的倒影是「4800」，這可能是在暗示小米將在發布會當天拿出一款配備 4800 萬畫素鏡頭的紅米手機。

將紅米獨立出去，意味著紅米很可能會像其他手機廠商子品牌那樣拿出更完整的手機產品線。這次 4800 萬畫素鏡頭率先用在紅米手機而不是小米手機上，或許就是一個積極的訊號。事實上，小米在去年推出的手機部分機型已和紅米有所重疊，將紅米獨立出去也不乏有這方面的考慮。

紅米是小米旗下千元機型的品牌，產品定位在中階和入門機種。小米集團董事長雷軍表示，把小米和紅米分開，各自依照不同的方向發展，可以把小米品牌做得更好。紅米 Redmi 專注高性價比，主攻電商市場，小米可專注在中高階和新零售領域。

由於紅米主要定位在中低階入門機型，一定程度上使得小米的品牌形象與低階手機畫上等號，對於小米想要在中高階市場衝刺造成負面衝擊，因此將紅米獨立出去可望為品牌形象有更好的效果。

此外，中高階系列產品注重黑科技與產品創新，而中低階產品強調低成本、品質、高性價比，其實這兩方面本身就難以調和，兩個品牌分家對於二者的長遠發展都是好事。

小米將紅米獨立出去並不是中國手機業界的創舉，之前就有華為將榮耀品牌獨立運營的做法。華為早期把榮耀分割目的就是讓榮耀主攻中低階市場，華為則主攻中高階市場。不過隨著後續發展，榮耀也不光只在中低階市場看到身影，反而是與華為形成並列，且各自明確的消費市場。未來紅米會如何發展就要觀察公司因應手機市場變化而做出的因應措施。

印度是目前小米在海外最為成功的市場，中低階的紅米系列正好是該地區主打機型。紅米在分割出去後，可以讓紅米在印度市場更能發揮優勢。同時，在過去一年，中國市場的千元機市場的比重已經在逐步下降，從 2017 年的 30% 下滑到 2018 年 11 月份的 20%，紅米品牌在中國已無法占有優勢。但是在海外市場，紅米的特色就凸顯出來，而剛剛加入小米的盧偉冰正好在印度市場有著豐富的銷售經驗。



目前，小米集團旗下擁有小米、紅米、美圖、針對印度市場的高階手機品牌 POCO，以及遊戲手機品牌黑鯊等共五個手機子品牌。目前智慧手機市場已漸漸飽和，手機銷售數是很難再有大幅成長空間，加上 5G 時代將來臨，使得今年消費者換機更為觀望。

而小米針對旗下產品線多，可以依照不同的市場特性推出不同手機品牌，這是面對目前市場所能做到最積極的對策。因此就算目前紅米定位在中低階手機市場，之後未必就只能做低階，相信小米會根據市場需求變化，而彈性調整各子品牌發展路線。